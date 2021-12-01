Светская хроника за среду

Филиппе Коутиньо был предложен "Манчестер Юнайтед". Рахим Стерлинг готов перейти в "Арсенал". "Астон Вилла" может арендовать Джо Гомеса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Барселона" предложила "Манчестер Юнайтед" приобрести полузащитника Филиппе Коутиньо. (Sport)



Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет приобрести защитника "Юнайтед" Диогу Далота. (Corriere dello Sport)



"Барселона" полностью договорилась с вингером Ферраном Торресом, но надеется, что "Манчестер Сити" понизит свою цену в 60 миллионов фунтов за 21-летнего испанца. (Sport)



"Сити" может купить Дани Ольмо из "РБ Лейпциг" в случае расставания с Торресом. (El Nacional)



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг заинтересован в переходе в "Арсенал". (Daily Express)



"Арсенал" и "Тоттенхэм" сражаются за полузащитника "Ювентуса" Деяна Кулусевски. (Calciomercato)



"Аякс" хочет арендовать вингера "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна. (De Telegraaf)



Шансы "Челси" заполучить Орельена Тчуамени возросли после того, как из борьбы за полузащитника "Монако" выбыл "Ювентус". (Calciomercato)



"Арсенал", "Вест Хэм" и "Ньюкасл" проявляют интерес к нападающему "Фламенго" и сборной Бразилии Габриэлю Барбосе, который хочет вернуться в Европу. (90min)



Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард хочет арендовать защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса. (Daily Express)



"Вулверхэмптон" готов продать вингера Адаму Траоре всего за 18 млн. фунтов. (Football Insider)



"Бернли" исключает расставание с защитником Джеймсом Тарковски в январе. (Football Insider)



Другое



Боссы "Юнайтед" надеются, что Ральф Рангник займет место на бровке во время матча против "Кристал Пэлас" в воскресенье. (Daily Mail)



Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен попал на радар к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту. (Daily Mail)



Сэр Алекс Фергюсон назвал Бобби Робсона своим лучшим капитаном в "Юнайтед". (The Sun)



Телохранителей нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду подозревают в работе без лицензии в Португалии. (Daily Mirror)



Экс-вингер "Ливерпуля" Райан Бабель выпустил автобиографию в виде рэп-альбома. (The Guardian)