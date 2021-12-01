Грилиш надеется вернуться в "Астон Виллу"

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш заявил, что надеется однажды вернуться в "Астон Виллу".

Минувшим летом Грилиш присоединился к "Сити" за рекордные для Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов, и в среду Джек впервые сыграет против "Виллы" после ухода из родного клуба.



Бирмингемский клуб по-прежнему занимает важное место в сердце Грилиша, и 26-летний плеймейкер надеется, что еще не сыграл свой последний матч за "вилланов".



"Знаю, некоторых людей мой уход не обрадовал, и я понимаю, почему, но каждый год я старался изо всех сил ради клуба. И если я забью, то не буду праздновать".



"Вы не можете себе представить, насколько сложно мне было уйти. Помню, утром я вышел на пробежку, вокруг было много фотографов, а в социальных сетях писали, что я остаюсь".



"Позже днем мне пришлось выступить перед игроками и персоналом. Собралось около 70 людей. Я говорил минуты полторы, а затем был вынужден замолчать, потому что у меня встал ком в горле, и я заплакал".



"Я был слегка удивлен некоторой негативной реакцией насчет моего ухода. Я никогда не хотел токсичных отношений с кем-либо. Я обязан им всем, и без "Виллы" я бы не оказался в "Сити".



"Этот клуб близок моему сердцу, и я определенно надеюсь однажды вернуться. Я всегда об этом думаю. Так поступил Эшли Янг, и я хочу сделать то же самое, 100 процентов", — сообщил Грилиш The Telegraph.