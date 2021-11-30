"Реал" оптимистичен насчет трансфера Рюдигера
"Реал" все увереннее насчет подписания защитника "Челси" Антонио Рюдигера следующим летом.
Вот уже несколько месяцев "Челси" безуспешно пытается склонить Рюдигера к новой сделке, тогда как действующий контракт Антонио истекает в конце этого сезона.
Рюдигер счастлив на "Стэмфорд Бридж" и играет ключевую роль в команде Томаса Тухеля, однако его совершенно не устраивают предложенные "синими" условия продления сотрудничества.
По информации Goal, "Челси" готов повысить зарплату Рюдигера только до 7 миллионов фунтов в год, но это все равно меньше, чем получают Рубен Лофтус-Чик, Кепа Аррисабалага, Маркос Алонсо, Тимо Вернер, Тиаго Силва, Кай Хаверц или Ромелу Лукаку.
В данный момент ситуация такова, что Антонио не собирается подписывать новый контракт с "Челси", а "Реал" настроен оптимистично насчет своих шансов заполучить 28-летнего немца.
Рюдигер является приоритетным вариантом для "Реала" по укреплению центра обороны, и заполучить игрока такого калибра бесплатно будет большой удачей для испанского гранда.
30.11.2021 23:00
Просмотров: 391
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вся защита свалит из этой любительской помойки в команды уровнем выше
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=wSXYGGHVXzw
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий