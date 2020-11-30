Рангник может не приступить к работе в МЮ раньше середины декабря
Ральф Рангник может не приступить к исполнению обязанностей главного тренера "Манчестер Юнайтед" раньше середины декабря.
Ранее во вторник "Юнайтед" объявил, что Майкл Кэррик будет руководить командой в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в четверг.
Это связано с тем, что Рангник все еще ожидает разрешения на работу в Англии — автоматически оное Ральф получить не может, поскольку в течение последних пяти лет не тренировал на топ-уровне 24 месяца непрерывно или 36 месяцев суммарно.
Теперь запрос 63-летнего немца о рабочей визе должна рассмотреть специальная комиссия. И хотя эта процедура видится формальностью, она может потребовать времени.
ESPN предполагает, что ожидание может затянуться почти до середины следующего месяца — до матча против "Норвича" 11 декабря. В этом случае Рангник пропустит игры против "Арсенала", "Кристал Пэлас" и "Янг Бойз".
30.11.2021 22:00
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Такими темпами его задача сведётся к сохранению МЮ прописки в АПЛ)
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