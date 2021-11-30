"Уотфорд" потерял Фостера и Сарра

Исмаила Сарр "Уотфорд" потерял голкипера Бена Фостера и вингера Исмаилу Сарра из-за травм до января.

Ранее в этом месяце Сарр повредил связки колена в победном для "шершней" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (4:1).

В опубликованном сегодня заявлении "Уотфорд" сообщает, что Исмаила, забивший пять голов в этом сезоне Премьер-Лиги, должен пройти дополнительное обследование и пропустит около месяца.

Таким образом, Сарр пропустит весь праздничный период, а также под вопросом может оказаться его поездка в сборную Сенегала для выступления на Кубке Африки.

Как сообщает Evening Standard, до января будет отсутствовать и Фостер, который получил растяжение паховых мышц в благотворительном матче.


Метки Сарр, травмы, Уотфорд, Фостер

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2021 21:00

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  1. chelsiukpro 30.11.2021 22:17 # chelsiukpro
    Слились сами от проёба от ИМПЕРАТОРСИ! Лучше глянут Фостер и Сарр со стороны как команду нагнут

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  2. slash-lfc 30.11.2021 21:46 # slash-lfc
    опять вылетели перед матчем с Педикси. как же синему недоразумению везет с травмами соперников

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