"Уотфорд" потерял Фостера и Сарра

"Уотфорд" потерял голкипера Бена Фостера и вингера Исмаилу Сарра из-за травм до января.

Ранее в этом месяце Сарр повредил связки колена в победном для "шершней" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (4:1).



В опубликованном сегодня заявлении "Уотфорд" сообщает, что Исмаила, забивший пять голов в этом сезоне Премьер-Лиги, должен пройти дополнительное обследование и пропустит около месяца.



Таким образом, Сарр пропустит весь праздничный период, а также под вопросом может оказаться его поездка в сборную Сенегала для выступления на Кубке Африки.



Как сообщает Evening Standard, до января будет отсутствовать и Фостер, который получил растяжение паховых мышц в благотворительном матче.