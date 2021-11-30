"Уотфорд" потерял Фостера и Сарра
"Уотфорд" потерял голкипера Бена Фостера и вингера Исмаилу Сарра из-за травм до января.
Ранее в этом месяце Сарр повредил связки колена в победном для "шершней" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (4:1).
В опубликованном сегодня заявлении "Уотфорд" сообщает, что Исмаила, забивший пять голов в этом сезоне Премьер-Лиги, должен пройти дополнительное обследование и пропустит около месяца.
Таким образом, Сарр пропустит весь праздничный период, а также под вопросом может оказаться его поездка в сборную Сенегала для выступления на Кубке Африки.
Как сообщает Evening Standard, до января будет отсутствовать и Фостер, который получил растяжение паховых мышц в благотворительном матче.
30.11.2021 21:00
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