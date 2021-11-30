Таффарел стал еще одним тренером вратарей "Ливерпуля"
"Ливерпуль" пригласил уже третьего тренера вратарей, заполучив в штаб Юргена Клоппа легенду бразильского футбола Клаудио Таффарела.
Как сообщает Liverpool Echo, "Ливерпуль" назначил Таффарела по прямой рекомендации своего первого номера Алиссона, который знаком с Клаудио по совместной работе в сборной Бразилии.
55-летний Таффарел будет работать с первой командой "красных", как и Джон Ахтерберг и Джек Робинсон. Свою должность в сборной, где он трудится с 2014 года, Клаудио при этом сохранит.
Таффарел сам выступал на позиции голкипера, сыграв 101 матч за бразильскую сборную, вместе с которой он побеждал на Чемпионате Мира 1994 года в США и на двух Кубках Америки.
30.11.2021 20:00
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по бразильской системе
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Алиссон как то говорил что это его кумир, чувак будет в восторге)
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