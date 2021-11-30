Таффарел стал еще одним тренером вратарей "Ливерпуля"

"Ливерпуль" пригласил уже третьего тренера вратарей, заполучив в штаб Юргена Клоппа легенду бразильского футбола Клаудио Таффарела.

Как сообщает Liverpool Echo, "Ливерпуль" назначил Таффарела по прямой рекомендации своего первого номера Алиссона, который знаком с Клаудио по совместной работе в сборной Бразилии.



55-летний Таффарел будет работать с первой командой "красных", как и Джон Ахтерберг и Джек Робинсон. Свою должность в сборной, где он трудится с 2014 года, Клаудио при этом сохранит.



Таффарел сам выступал на позиции голкипера, сыграв 101 матч за бразильскую сборную, вместе с которой он побеждал на Чемпионате Мира 1994 года в США и на двух Кубках Америки.