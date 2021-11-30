Манчини может возглавить "Юнайтед"
Роберто Манчини стал неожиданным кандидатом на должность следующего постоянного наставника "Манчестер Юнайтед".
Назначив Ральфа Рангника до конца сезона, "Юнайтед" дал себе возможность не спеша определиться с главным тренером на долгосрочную перспективу.
Фаворитом на эту роль считается Маурисио Почеттино из ПСЖ, однако The Telegraph утверждает, что "красные дьяволы" собираются рассмотреть и другие кандидатуры.
Среди тех, кто интересен "Юнайтед" также значатся Эрик Тен Хаг из "Аякса", Брендан Роджерс из "Лестера" — и как раз Манчини, который сейчас тренирует сборную Италии и имеет контракт до 2026 года.
В свое время Манчини сыграл ключевую роль в становлении "Манчестер Сити" как топ-клуба. Именно при Роберто "горожане" завоевали первый в своей истории титул Премьер-Лиге.
По информации источника, Манчини открыт к возвращению в Премьер-Лигу, и связь с "Сити" не станет помехой для 57-летнего итальянца, чтобы возглавить другой английский клуб.
Шансы Манчини получить работу в "Юнайтед" возрастут, если итальянская сборная провалится в стыковых матчах и не попадет на ЧМ-2022.
30.11.2021 19:00
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Последние комментарии:
А может Бенитеса? Тоже не прёт в Эвертоне)))
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Это даже хуже Мойеса)))
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Ахахаха... Шансы попасть в МЮ повышаются, если у тебя провал на текущем месте работы.
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