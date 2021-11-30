Манчини может возглавить "Юнайтед"

Роберто Манчини стал неожиданным кандидатом на должность следующего постоянного наставника "Манчестер Юнайтед".

Назначив Ральфа Рангника до конца сезона, "Юнайтед" дал себе возможность не спеша определиться с главным тренером на долгосрочную перспективу.



Фаворитом на эту роль считается Маурисио Почеттино из ПСЖ, однако The Telegraph утверждает, что "красные дьяволы" собираются рассмотреть и другие кандидатуры.



Среди тех, кто интересен "Юнайтед" также значатся Эрик Тен Хаг из "Аякса", Брендан Роджерс из "Лестера" — и как раз Манчини, который сейчас тренирует сборную Италии и имеет контракт до 2026 года.



В свое время Манчини сыграл ключевую роль в становлении "Манчестер Сити" как топ-клуба. Именно при Роберто "горожане" завоевали первый в своей истории титул Премьер-Лиге.



По информации источника, Манчини открыт к возвращению в Премьер-Лигу, и связь с "Сити" не станет помехой для 57-летнего итальянца, чтобы возглавить другой английский клуб.



Шансы Манчини получить работу в "Юнайтед" возрастут, если итальянская сборная провалится в стыковых матчах и не попадет на ЧМ-2022.