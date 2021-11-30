Манчини может возглавить "Юнайтед"

Роберто Манчини Роберто Манчини стал неожиданным кандидатом на должность следующего постоянного наставника "Манчестер Юнайтед".

Назначив Ральфа Рангника до конца сезона, "Юнайтед" дал себе возможность не спеша определиться с главным тренером на долгосрочную перспективу.

Фаворитом на эту роль считается Маурисио Почеттино из ПСЖ, однако The Telegraph утверждает, что "красные дьяволы" собираются рассмотреть и другие кандидатуры.

Среди тех, кто интересен "Юнайтед" также значатся Эрик Тен Хаг из "Аякса", Брендан Роджерс из "Лестера" — и как раз Манчини, который сейчас тренирует сборную Италии и имеет контракт до 2026 года.

В свое время Манчини сыграл ключевую роль в становлении "Манчестер Сити" как топ-клуба. Именно при Роберто "горожане" завоевали первый в своей истории титул Премьер-Лиге.

По информации источника, Манчини открыт к возвращению в Премьер-Лигу, и связь с "Сити" не станет помехой для 57-летнего итальянца, чтобы возглавить другой английский клуб.

Шансы Манчини получить работу в "Юнайтед" возрастут, если итальянская сборная провалится в стыковых матчах и не попадет на ЧМ-2022.


Метки Манчестер Юнайтед, Манчини, сборная Италии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. felixok 30.11.2021 19:13 # felixok
    А может Бенитеса? Тоже не прёт в Эвертоне)))

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  2. vyrentz 30.11.2021 19:12 # vyrentz
    Это даже хуже Мойеса)))

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  3. gin 30.11.2021 19:07 # gin
    Ахахаха... Шансы попасть в МЮ повышаются, если у тебя провал на текущем месте работы.

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