Клопп не согласен с результатами голосования по "Золотому мячу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что организаторы "Золотого мяча" поступили несправедливо с Мохамедом Салахом и Робертом Левандовски.

Накануне журнал France Football вручил "Золотой мяч" Лионелю Месси, оставив забившего 41 гол в прошлом сезоне Бундеслиги Левандовски на втором месте.



Салах, который на старте нового сезона творит настоящие чудеса, и вовсе оказался только на седьмом месте, и Клопп не может с этим согласиться.



"Я не уверен в справедливости результатов, 100 процентов. Учитывая карьеру Месси, ему всегда можно отдать награду, но если вы не даете ее Роберту Левандовски в этом году, ему становится довольно сложно получить ее когда-либо".



"И Мо определенно должен быть выше. Если честно, я удивлен его позицией. Я не знаю, каким точно образом проходит голосование. Это же голосуете вы, журналисты? Тогда не спрашивайте меня, это ваша вина! Поговорите с коллегами, если думаете, что результаты должны быть другими", — цитирует Клоппа ESPN.