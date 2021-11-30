Клопп не согласен с результатами голосования по "Золотому мячу"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что организаторы "Золотого мяча" поступили несправедливо с Мохамедом Салахом и Робертом Левандовски.

Накануне журнал France Football вручил "Золотой мяч" Лионелю Месси, оставив забившего 41 гол в прошлом сезоне Бундеслиги Левандовски на втором месте.

Салах, который на старте нового сезона творит настоящие чудеса, и вовсе оказался только на седьмом месте, и Клопп не может с этим согласиться.

"Я не уверен в справедливости результатов, 100 процентов. Учитывая карьеру Месси, ему всегда можно отдать награду, но если вы не даете ее Роберту Левандовски в этом году, ему становится довольно сложно получить ее когда-либо".

"И Мо определенно должен быть выше. Если честно, я удивлен его позицией. Я не знаю, каким точно образом проходит голосование. Это же голосуете вы, журналисты? Тогда не спрашивайте меня, это ваша вина! Поговорите с коллегами, если думаете, что результаты должны быть другими", — цитирует Клоппа ESPN.


Метки Золотой мяч, Клопп, Ливерпуль, награды, Салах

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 30.11.2021 17:29 # makeewadim
    У Месси конкракты с компаниями журналистики и наоборот. Что условный Лева и тд может дать голосующим?? Всем нужно платить!алё

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  2. akadam 30.11.2021 17:17 # akadam
    Да, с этим призом давно все ясно. Чистая Афера. Имхо, в 14-ом году заслуживал Суарез, а в 19-м - Ван Дэйк. Еще однозначно заслуживали Иньеста и Рибери (который вооьщеивме выиграл!!!), если в основе должны быть титулы. Но каждый раз критерии подгоняются под этих двоих (то количество голов, то трофеи).

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  3. tursa 30.11.2021 17:07 # tursa
    в конце очень четко послал. ваши выбирали, вы и обсуждайте кто достоин.

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  4. naby-keita 30.11.2021 17:05 # naby-keita
    Клопп-топ

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  5. mancunia-planet 30.11.2021 17:04 # mancunia-planet
    В общем то верно.

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  6. bes-ter 30.11.2021 17:02 # bes-ter
    Если откинуть предвзятость, то что Лева, что Салах, достойны мяча больше чем Месси, команда которого ничего толкового не взяла.

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