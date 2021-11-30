Два матча "Челси" в Премьер-Лиге будут перенесены из-за поездки в Катар

"Челси" официально подтвердил перенос двух матчей Премьер-Лиги из-за участия команды Томаса Тухеля на клубном Чемпионате Мира.

Благодаря победе в Лиге Чемпионов и завоеванию Суперкубка Европы "Челси" получил право принять участие в престижном мини-турнире ФИФА.



Клубный Чемпионат Мира пройдет в Катаре в феврале, и "синие" возьмут старт сразу с полуфинала, где сыграют с "Аль-Хилялем", "Аль-Джазирой" или "Окленд Сити".



Ради поездки в Катар "Челси" пришлось отложить матчи против "Брайтона" и "Арсенала", которые изначально были запланированы на 8 и 12 февраля.



Новые даты проведения этих матчей предстоит определить Премьер-Лиге.