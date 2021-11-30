Два матча "Челси" в Премьер-Лиге будут перенесены из-за поездки в Катар

Челси "Челси" официально подтвердил перенос двух матчей Премьер-Лиги из-за участия команды Томаса Тухеля на клубном Чемпионате Мира.

Благодаря победе в Лиге Чемпионов и завоеванию Суперкубка Европы "Челси" получил право принять участие в престижном мини-турнире ФИФА.

Клубный Чемпионат Мира пройдет в Катаре в феврале, и "синие" возьмут старт сразу с полуфинала, где сыграют с "Аль-Хилялем", "Аль-Джазирой" или "Окленд Сити".

Ради поездки в Катар "Челси" пришлось отложить матчи против "Брайтона" и "Арсенала", которые изначально были запланированы на 8 и 12 февраля.

Новые даты проведения этих матчей предстоит определить Премьер-Лиге.


Метки клубный Чемпионат Мира, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2021 16:00

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  1. mixmaster 30.11.2021 17:17 # mixmaster
    ехехе, админ норм картинку подобрал для рентбоев

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  2. chelsea88 30.11.2021 16:48 # chelsea88
    Никчёмный гейклуб аснл и тут обоссали)

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  3. largo-winch 30.11.2021 16:27 # largo-winch
    ну и лахи, чё сказать. вылетят из ЛЧ и будут доигрывать спокойно

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  4. jirrort 30.11.2021 16:03 # jirrort
    То что дозволено ИМПЕРАТОРАМ , остальным не дозволено.

    Любите Челси, верьте в Челси!!!

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  5. danny949494 30.11.2021 16:00 # danny949494
    Come on Chelsea!

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