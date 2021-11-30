Два матча "Челси" в Премьер-Лиге будут перенесены из-за поездки в Катар
"Челси" официально подтвердил перенос двух матчей Премьер-Лиги из-за участия команды Томаса Тухеля на клубном Чемпионате Мира.
Благодаря победе в Лиге Чемпионов и завоеванию Суперкубка Европы "Челси" получил право принять участие в престижном мини-турнире ФИФА.
Клубный Чемпионат Мира пройдет в Катаре в феврале, и "синие" возьмут старт сразу с полуфинала, где сыграют с "Аль-Хилялем", "Аль-Джазирой" или "Окленд Сити".
Ради поездки в Катар "Челси" пришлось отложить матчи против "Брайтона" и "Арсенала", которые изначально были запланированы на 8 и 12 февраля.
Новые даты проведения этих матчей предстоит определить Премьер-Лиге.
30.11.2021 16:00
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Последние комментарии:
ехехе, админ норм картинку подобрал для рентбоев
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Никчёмный гейклуб аснл и тут обоссали)
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ну и лахи, чё сказать. вылетят из ЛЧ и будут доигрывать спокойно
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То что дозволено ИМПЕРАТОРАМ , остальным не дозволено.
Любите Челси, верьте в Челси!!!
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Come on Chelsea!
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