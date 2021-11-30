Матч МЮ — "Янг Бойз" могут перенести на нейтральное поле

Матч Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Янг Бойз" может быть перенесен на нейтральное поле.

Из-за опасений насчет нового штамма коронавируса "омикрон" Великобритания ввела обязательную 10-дневную самоизоляцию для всех, кто прибывает в страну из Швейцарии.



Как сообщает BBC, в данный УЕФА пытается понять, распространяются ли эти правила на "Янг Бойз", который должен сыграть с "Юнайтед" на "Олд Траффорд" 8 декабря.



Возможно, УЕФА придется перенести матч на нейтрального поле или поставить игру на другой день.



Отметим, что "Юнайтед" уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места группы, поэтому перенос матча лишь чреват для "красных дьяволов" потерей денег с продажи билетов.