Матч МЮ — "Янг Бойз" могут перенести на нейтральное поле

Янг Бойз против МЮ Матч Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Янг Бойз" может быть перенесен на нейтральное поле.

Из-за опасений насчет нового штамма коронавируса "омикрон" Великобритания ввела обязательную 10-дневную самоизоляцию для всех, кто прибывает в страну из Швейцарии.

Как сообщает BBC, в данный УЕФА пытается понять, распространяются ли эти правила на "Янг Бойз", который должен сыграть с "Юнайтед" на "Олд Траффорд" 8 декабря.

Возможно, УЕФА придется перенести матч на нейтрального поле или поставить игру на другой день.

Отметим, что "Юнайтед" уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места группы, поэтому перенос матча лишь чреват для "красных дьяволов" потерей денег с продажи билетов.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, УЕФА, Янг Бойз

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2021 15:00

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  1. largo-winch 30.11.2021 15:02 # largo-winch
    Самоизоляция в самой грязной стране для пребывающих из самой
    экологически чистой страны. Просто ору с тупоголовых

    (ответить)

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