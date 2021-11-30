Рангник пропустит матч с "Арсеналом"

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник не будет присутствовать у бровки во время матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в четверг.

Накануне "Юнайтед" подтвердил назначение Рангника до конца сезона, однако пока Ральф даже не прибыл в страну.



В данный момент 63-летний немец все еще ожидает разрешение на работу, и "красные дьяволы" надеялись уладить эту формальность к ближайшему матчу.



Однако во вторник ситуация усугубилась из-за ужесточения коронавирусных ограничений для прибывающих в Великобританию. Теперь каждый путешественник должен сдать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения отрицательного результата.



Учитывая визовый вопрос и коронавирусные ограничения, BBC утверждает, что Рангника не будет на "Олд Траффорд" в четверг. Таким образом, "Юнайтед" проведет третий подряд матч под руководством Майкла Кэррика.