Рангник сможет потратиться в январе

Ральф Рангник Семейство Глэйзеров, владеющее "Манчестер Юнайтед", приняло решение поддержать временного тренера Ральфа Рангника в зимнее трансферное окно.

Несмотря на то, что Рангник будет тренировать "Юнайтед" только ближайшие полгода, затем он не покинет "Олд Траффорд", а останется в роли консультанта и будет определять стратегию клуба.

Учитывая это, Глэйзеры решили выделить средства на укрепление состава в январе, хотя только минувшим летом летом "красные дьяволы" потратили около 120 миллионов фунтов, подписав Рафаэля Варана, Джейдона Санчо и Криштиану Роналду.

О каких-либо конкретных целях говорить преждевременно, потому что Рангнику еще только предстоит изучить состав "Юнайтед", однако Daily Express предполагает, что Ральф может купить центрального полузащитника и крайнего защитника.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2021 13:00

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