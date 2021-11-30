Рангник сможет потратиться в январе
Семейство Глэйзеров, владеющее "Манчестер Юнайтед", приняло решение поддержать временного тренера Ральфа Рангника в зимнее трансферное окно.
Несмотря на то, что Рангник будет тренировать "Юнайтед" только ближайшие полгода, затем он не покинет "Олд Траффорд", а останется в роли консультанта и будет определять стратегию клуба.
Учитывая это, Глэйзеры решили выделить средства на укрепление состава в январе, хотя только минувшим летом летом "красные дьяволы" потратили около 120 миллионов фунтов, подписав Рафаэля Варана, Джейдона Санчо и Криштиану Роналду.
О каких-либо конкретных целях говорить преждевременно, потому что Рангнику еще только предстоит изучить состав "Юнайтед", однако Daily Express предполагает, что Ральф может купить центрального полузащитника и крайнего защитника.
30.11.2021 13:00
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Каэшн, это же мю. У них денег как у дурака махорки.
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