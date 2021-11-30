Рангник сможет потратиться в январе

Семейство Глэйзеров, владеющее "Манчестер Юнайтед", приняло решение поддержать временного тренера Ральфа Рангника в зимнее трансферное окно.

Несмотря на то, что Рангник будет тренировать "Юнайтед" только ближайшие полгода, затем он не покинет "Олд Траффорд", а останется в роли консультанта и будет определять стратегию клуба.



Учитывая это, Глэйзеры решили выделить средства на укрепление состава в январе, хотя только минувшим летом летом "красные дьяволы" потратили около 120 миллионов фунтов, подписав Рафаэля Варана, Джейдона Санчо и Криштиану Роналду.



О каких-либо конкретных целях говорить преждевременно, потому что Рангнику еще только предстоит изучить состав "Юнайтед", однако Daily Express предполагает, что Ральф может купить центрального полузащитника и крайнего защитника.