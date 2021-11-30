Дини раскритиковал МЮ за назначение Рангника

Нападающий "Бирмингема" Трой Дини раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за назначение Ральфа Рангника временным тренером.

В понедельник "Юнайтед" объявил, что тренерский мостик на остаток сезона займет Рангник. Таким образом, "красные дьяволы" получают полугодовую отсрочку для приглашения постоянного тренера.



По мнению Дини, "Юнайтед" не имеет четкого плана действий и только усугубляет свою ситуацию.



"На мой взгляд, назначение временного тренера только мутит воду и добавляет неопределенности".



"Что случится в январе, когда у тебя тренер, которого летом уже не будет на своем месте? И что будет, если Рангник добьется огромного успеха? Что если он дойдет до полуфинала Лиги Чемпионов, выиграет Кубок Англии и уверенно финиширует в топ-4? Это должны быть реалистичные цели для такой талантливой команды. Получит ли он тогда работу на постоянной основе, как Сульшер?"



"Я с удовольствием слушал, что говорили многие легенды "Юнайтед" в медиа, обсуждая все это. На мой взгляд, лучшую мысль озвучил Пол Скоулз, который удивился, почему весь штаб Сульшера остался. Кэррик, Майк Фелан и Киран Маккенна остаются на своих местах, словно они не имеют отношения к тому, насколько плохо "Юнайтед" играл".



"Даррен Флетчер получил важную роль, став техническим директором "Юнайтед". Он хороший человек и был превосходным игроком, но это его первая такая работа в футболе. Это как закончить университет и сразу стать гендиректором Google".



"Я никогда не понимал назначение Сульшера. Такое впечатление, что "Юнайтед" продолжает брать на работу игроков эры сэра Алекса Фергюсона, чтобы воссоздать те славные дни, но футбол ушел далеко вперед за последние восемь лет".



"Стива Брюса и Марка Хьюза называли серьезными претендентами на роль временного тренера, и они могли подумать, что у них есть реальные шансы, учитывая существующую в "Юнайтед" культуру давать работу своим бывшим игрокам".



"А Эд Вудворд... Разве он уже не должен был уйти? По какой-то причине он остается и продолжает принимать ключевые решения".



"Все это создает впечатление запутавшегося клуба без четкой структуры", — сообщил Дини The Sun.