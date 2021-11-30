Хазенхюттль: "Рангник очень трудолюбив"

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль рассказал о своем опыте совместной работы с Ральфом Рангником.

Перед тем, как отправиться в Премьер-Лигу в 2018 году, Хазенхюттль провел два сезона во главе "РБ Лейпциг". Там ему и довелось поработать с Рангником, который исполнял роль спортивного директора.



Накануне Рангник был подтвержден временным тренером "Манчестер Юнайтед" на остаток сезона, и Хазенхюттль ожидает, что его тезка окажет большое влияние на "красных дьяволов".



"Я очень хорошо его знаю. Мы вместе провели два очень успешных года в Лейпциге. Он был спортивным директором, а я возглавил команду после того, как он вывел ее в Бундеслигу, поэтому я знаю, что он из себя представляет, и он очень трудолюбив. Думаю, ему нужно, чтобы его окружали хорошие люди, и тогда он перевернет каждый камень".



"Он не хочет, чтобы у его клубов были какие-либо слабые стороны. Если честно, полгода — это не так много, чтобы преобразить клуб, однако благодаря тому, каким образом он работает, он окажет большое влияние на них".



"Я отправлю ему сообщение, чтобы поздравить с исполнением большой мечты. Он всегда хотел отправиться в Премьер-Лигу, и это великолепно для него", — цитирует Хазенхюттля Manchester Evening News.