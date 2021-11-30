"Барселона" подтвердила, что хочет Торреса

"Барселона" подтвердила свое намерение приобрести вингера "Манчестер Сити" Феррана Торреса.

Напомним, на днях появилась информация, что делегация "Барселоны" посетила Манчестер, где провела встречу с коллегами из "Сити" насчет Торреса.



По слухам, сам Ферран, отличившийся 16 раз в 43 матчах за "горожан" после своего перехода из "Валенсии" в августе 2020, открыт к возвращению на родину.



Вице-президент "Барселоны" Рафаэль Юсте не видит смысла скрывать интерес своего клуба к 21-летнему испанцу и подтверждает, что переговоры насчет трансфера в январе продолжаются.



"Ферран — отличный игрок, и мы осторожно продвигаемся в переговорах. В "Манчестер Сити" работают наши друзья, и у нас хорошие отношения. (Гедиректор "Барселоны") Ферран Ревертер нанес визит вежливости", — цитирует Юсте Daily Mail.



Добавим, в данный момент Торрес отсутствует с травмой стопы. Если двум клубам удастся договориться, то Ферран, возможно, уже не сыграет за "Сити".