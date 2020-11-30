Миллс считает, что "Арсеналу" следует отпустить Лакасетта

Бывший защитник "Манчестер Сити" и "Лидса" Данни Миллс считает, что "Арсенал" должен отпустить нападающего Александра Лакасетта свободным агентом.

Контракт Лакасетта с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю по-прежнему истекает в конце этого сезона, и "Арсенал" не спешит предлагать новую сделку 30-летнему французу.



Миллс надеется, что "канониры" извлекли урок из ситуаций с Виллианом и Пьер-Эмериком Обамеянгом и не будут удерживать Александра, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился только четырьмя выходами в старте и забил один гол.



"Разве в данный момент он делает достаточно, чтобы заслужить новую сделку с высокой зарплатой? Если честно, я этого не вижу".



"Отпустить его — это было бы большое решение, но они обязаны так поступить".



"Посмотрите на Виллиана и Обамеянга. Разве большие контракты пошли им на пользу? Если бы он не выступал за "Арсенал", вы бы захотели его купить? Наверное, нет", — сообщил Миллс Football Insider.