Златан признался, что умышленно ударил Аспиликуэту
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признался, что умышленно ударил капитана "Челси" Сесара Аспиликуэты.
Данный инцидент случился ранее во время последнего международного перерыва в победном для сборной Испании и Аспиликуэты матче (1:0) против Швеции и Ибрагимовича в рамках отбора к ЧМ-2022.
Уже в компенсированное время Златан грубо ударил оппонента предплечьем и получил за это желтую карточку, но совершенно не раскаивается.
"Недавно в матче за национальную команду я ударил Аспиликуэту. Я сделал это умышленно. Мне не стыдно это говорить, потому что он (Аспиликуэта) поступил нехорошо с моим игроком".
"Я заступился за своего игрока. Это было глупо, но я все равно так поступил, чтобы он понял: "Не делай таких вещей, черт возьми. У тебя нет яиц, чтобы сделать это против меня. Но я покажу тебе, что будет, если ты сделаешь".
"Поэтому я так и поступил. Это не было хорошо, но я все равно так поступил. Таков я. Мне не стыдно это говорить", — сообщил Ибрагимович The Guardian.
This is incredibly stupid and dangerous play by Zlatan Ibrahimovic on Cesar Azpilicueta pic.twitter.com/6GLAio55ss— BirdieFootball (@birdiefootball) November 15, 2021
30.11.2021 08:00
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Гейпенсы терпилы
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Как крыса поступил, ударив сзади.
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Гейпенсы терпилы
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Ибрагимович всегда был мерзком пид0расин0й, впрочем как и весь скум!
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