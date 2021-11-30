Златан признался, что умышленно ударил Аспиликуэту

Златан Ибрагимович и Сесар Аспиликуэта Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признался, что умышленно ударил капитана "Челси" Сесара Аспиликуэты.

Данный инцидент случился ранее во время последнего международного перерыва в победном для сборной Испании и Аспиликуэты матче (1:0) против Швеции и Ибрагимовича в рамках отбора к ЧМ-2022.

Уже в компенсированное время Златан грубо ударил оппонента предплечьем и получил за это желтую карточку, но совершенно не раскаивается.

"Недавно в матче за национальную команду я ударил Аспиликуэту. Я сделал это умышленно. Мне не стыдно это говорить, потому что он (Аспиликуэта) поступил нехорошо с моим игроком".

"Я заступился за своего игрока. Это было глупо, но я все равно так поступил, чтобы он понял: "Не делай таких вещей, черт возьми. У тебя нет яиц, чтобы сделать это против меня. Но я покажу тебе, что будет, если ты сделаешь".

"Поэтому я так и поступил. Это не было хорошо, но я все равно так поступил. Таков я. Мне не стыдно это говорить", — сообщил Ибрагимович The Guardian.


Метки Аспиликуэта, Ибрагимович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 508

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gunars 30.11.2021 08:20 # gunars
    Гейпенсы терпилы

    (ответить)

  2. danny949494 30.11.2021 08:12 # danny949494
    Как крыса поступил, ударив сзади.

    (ответить)

  3. chr1s8rown 30.11.2021 08:11 # chr1s8rown
    Гейпенсы терпилы

    (ответить)

  4. admet 30.11.2021 08:07 # admet
    Ибрагимович всегда был мерзком пид0расин0й, впрочем как и весь скум!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: