Златан признался, что умышленно ударил Аспиликуэту

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признался, что умышленно ударил капитана "Челси" Сесара Аспиликуэты.

Данный инцидент случился ранее во время последнего международного перерыва в победном для сборной Испании и Аспиликуэты матче (1:0) против Швеции и Ибрагимовича в рамках отбора к ЧМ-2022.



Уже в компенсированное время Златан грубо ударил оппонента предплечьем и получил за это желтую карточку, но совершенно не раскаивается.



"Недавно в матче за национальную команду я ударил Аспиликуэту. Я сделал это умышленно. Мне не стыдно это говорить, потому что он (Аспиликуэта) поступил нехорошо с моим игроком".



"Я заступился за своего игрока. Это было глупо, но я все равно так поступил, чтобы он понял: "Не делай таких вещей, черт возьми. У тебя нет яиц, чтобы сделать это против меня. Но я покажу тебе, что будет, если ты сделаешь".



"Поэтому я так и поступил. Это не было хорошо, но я все равно так поступил. Таков я. Мне не стыдно это говорить", — сообщил Ибрагимович The Guardian.





This is incredibly stupid and dangerous play by Zlatan Ibrahimovic on Cesar Azpilicueta pic.twitter.com/6GLAio55ss