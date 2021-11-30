Скоулз ожидает, что Роналду выйдет в старте против "Арсенала"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз ожидает, что нападающий Криштиану Роналду вернется в стартовый состав "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в четверг.

Накануне Майкл Кэррик, уступающий штурвал "Юнайтед" Ральфу Рангнику, не включил Роналду в старт на выездной матч против "Челси", объяснив это своим планом на игру.



В своем следующем матче "дьяволы" примут дома "Арсенал", и Скоулз ожидает, что его бывшая команда сыграет по-другому — благо соперник это позволяет.



"Я бы сыграл с центральным нападающим в стартовом составе. Думаю, Криштиану сыграет, останутся двое фланговых игроков, и я бы выпустил двух центральных полузащитников вместо трех, заменив Матича или Фреда на Ферандеша".



"Арсенал" ничуть не близок к "Челси" по уровню мастерства, ничуть не близок к "Ливерпулю" или "Манчестер Сити", — цитирует Скоулза Daily Mirror.