Скоулз ожидает, что Роналду выйдет в старте против "Арсенала"

Криштиану Роналду Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз ожидает, что нападающий Криштиану Роналду вернется в стартовый состав "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в четверг.

Накануне Майкл Кэррик, уступающий штурвал "Юнайтед" Ральфу Рангнику, не включил Роналду в старт на выездной матч против "Челси", объяснив это своим планом на игру.

В своем следующем матче "дьяволы" примут дома "Арсенал", и Скоулз ожидает, что его бывшая команда сыграет по-другому — благо соперник это позволяет.

"Я бы сыграл с центральным нападающим в стартовом составе. Думаю, Криштиану сыграет, останутся двое фланговых игроков, и я бы выпустил двух центральных полузащитников вместо трех, заменив Матича или Фреда на Ферандеша".

"Арсенал" ничуть не близок к "Челси" по уровню мастерства, ничуть не близок к "Ливерпулю" или "Манчестер Сити", — цитирует Скоулза Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Роналду, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2021 07:00

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  1. easports 30.11.2021 07:14 # easports
    Самое неудачное время для Арсенала, чтобы играть против них. Еще и в гостях. Эти типы жилы будут рвать чтобы показать себя Рангнику.
    П1 без вариантов походу.

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