Кин назвал четырех игроков, с которыми у Рангника могут возникнуть пролемы

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал четырех игроков, с которыми у нового наставника "красных дьяволов" Ральфа Рангника могут возникнуть проблемы.

Предполагается, что с приходом Рангника игровой стиль "Юнайтед" претерпит серьезные изменения. Прежде всего Кин ожидает, что "дьяволы" добавят при игре без мяча.



Однако у Роя есть подозрение, что Ральфу будет непросто заставить игроков вроде Криштиану Роналду, Бруну Фернандеша, Поля Погба и Маркуса Рэшфорда прессинговать и играть в отборе.



"Я нормально отношусь к его назначению".



"В футболе важна не только игра с мячом, но и игра без мяча, иначе я бы до сих по играл".



"Очень часто ты не владеешь мячом, и мы видели, как тогда выглядит "Юнайтед". В ближайшие пару месяцев новый тренер должен заставить игроков вроде Роналду, Фернандеша, Погба и даже Рэшфорда бежать, потому что сейчас они перестают бегать, когда команда не владеет мячом".



"Это его главная задача — заставить перечисленных игроков преследовать соперников, потому что "Юнайтед" обладает талантом, но нуждается в работе с тренером. Конечно, они должны улучшить и игру при стандартах", — сообщил Кин Sk Sports.