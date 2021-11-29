Премьер-Лига может отменить "парашютные" выплаты

Патрик Бэмфорд Премьер-Лига ведет секретные переговоры с Футбольной Лигой об отмене "парашютных" выплат вылетающим в Чемпионшип клубам.

Как известно, сейчас при вылете из Премьер-Лиги клубы получают так называемые "парашютные" выплаты, дабы сгладить резкое снижение доходов.

Некоторые клубы, которые называются "лифтами" и курсируют между двумя высшими дивизионами, буквально специализируются на зарабатывании денег таким образом.

В Футбольной Лиге считают, что "парашютные" выплаты дают преимущество отдельным клубам, нарушая принцип честной конкуренции.

По информации The Guardian, вскоре "парашютные" выплаты могут быть отменены. Изначально Премьер-Лига была против этого, однако Футбольной Лиге удалось заставить своих коллег пойти на уступки.

Предполагается, что в будущем Премьер-Лига будет поддерживать покидающие элиту клубы альтернативными способами. О каких мерах идет речь, пока неизвестно — они еще не были представлены на рассмотрение клубам Премьер-Лиги или совету Футбольной Лиги.

Добавим, пандемия коронавируса заставила Премьер-Лигу усилить поддержку низших дивизионов, которые получат 1.5 млрд. фунтов в течение трехлетнего периода на преодоление кризиса.


Метки Премьер-Лига, Футбольная Лига, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2021 22:00

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  1. wilegend 29.11.2021 22:39 # wilegend
    сделать как в германии стыковые матчи вылетающих с лидерами чш, без выплать дать шанс остаться в пл

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  2. gerrard08 29.11.2021 22:25 # gerrard08
    Парашутние рил дичь полная, лучше дать эти деньги новичкам из чш.

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