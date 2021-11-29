Названа зарплата Рангика в "Юнайтед"
Согласившись возглавить "Манчестер Юнайтед" на остаток сезона, Ральф Рангник удвоит свою зарплату относительно того, что он получил в "Локомотиве".
Ранее днем "Юнайтед" объявил о подписании полугодового контракта с Рангником, который затем не покинет "Олд Траффорд", а останется консультантом клуба.
По информации Daily Star, зарплата Рангника в "Локомотиве" составляла 3.8 млн. фунтов в год. "Красные дьяволы" не просто будут платить ему вдвое больше, но и договорились с российским клубом о переходе Ральфа без какой-либо компенсации.
Добавим, 63-летний немец приступит к исполнению своих обязанностей после того, как получит разрешение на работу в Англии.
29.11.2021 21:00
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даже он доит спермю хахахахха
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