Названа зарплата Рангика в "Юнайтед"

Согласившись возглавить "Манчестер Юнайтед" на остаток сезона, Ральф Рангник удвоит свою зарплату относительно того, что он получил в "Локомотиве".

Ранее днем "Юнайтед" объявил о подписании полугодового контракта с Рангником, который затем не покинет "Олд Траффорд", а останется консультантом клуба.



По информации Daily Star, зарплата Рангника в "Локомотиве" составляла 3.8 млн. фунтов в год. "Красные дьяволы" не просто будут платить ему вдвое больше, но и договорились с российским клубом о переходе Ральфа без какой-либо компенсации.



Добавим, 63-летний немец приступит к исполнению своих обязанностей после того, как получит разрешение на работу в Англии.