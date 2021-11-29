Погба встретился с президентом ПСЖ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба встретился с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.
Контракт Погба по-прежнему истекает в конце этого сезона, и у "Юнайтед" почти не осталось надежд договориться с Полем о продлении сотрудничества.
По всей видимости, Погба второй раз за карьеру покинет "Олд Траффорд" свободным агентом, однако аппетиты Поля и его агента Мино Райолы резко сужают круг клубов, которые могут и хотят позволить себе 28-летнего француза.
К этим немногим клубам относится ПСЖ, который следующим летом — в случае ухода Маурисио Почеттино в "Манчестер Юнайтед" — может назначить своим главным тренером Зинедина Зидана, идола Погба.
По информации The Athletic, недавно Поль даже провел короткую встречу с Аль-Хелаифи в отеле в Париже, однако источники в ПСЖ уверяют, что эта встреча не была запланированной.
Как бы то ни было, уже с января Погба сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "Юнайтед".
29.11.2021 20:00
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Наконецто🥳🥳🥳В январе уходи.
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ну наконец-то. хорошая новость. может этот пешеход уже свалит.
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Вот этот ленивец отлично туда подходит. У них там скоро дримтим будет.
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псж 4 далбаебов не достаточно,месси неймар мбаппе рамос,хотят 5го...
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