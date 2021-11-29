Погба встретился с президентом ПСЖ

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба встретился с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.

Контракт Погба по-прежнему истекает в конце этого сезона, и у "Юнайтед" почти не осталось надежд договориться с Полем о продлении сотрудничества.

По всей видимости, Погба второй раз за карьеру покинет "Олд Траффорд" свободным агентом, однако аппетиты Поля и его агента Мино Райолы резко сужают круг клубов, которые могут и хотят позволить себе 28-летнего француза.

К этим немногим клубам относится ПСЖ, который следующим летом — в случае ухода Маурисио Почеттино в "Манчестер Юнайтед" — может назначить своим главным тренером Зинедина Зидана, идола Погба.

По информации The Athletic, недавно Поль даже провел короткую встречу с Аль-Хелаифи в отеле в Париже, однако источники в ПСЖ уверяют, что эта встреча не была запланированной.

Как бы то ни было, уже с января Погба сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. kirliut 29.11.2021 21:02 # kirliut
    Наконецто&#129395;&#129395;&#129395;В январе уходи.

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  2. manutd-20champ 29.11.2021 20:45 # manutd-20champ
    ну наконец-то. хорошая новость. может этот пешеход уже свалит.

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  3. fc-oil 29.11.2021 20:13 # fc-oil
    Вот этот ленивец отлично туда подходит. У них там скоро дримтим будет.

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  4. yaxaaabalya 29.11.2021 20:07 # yaxaaabalya
    псж 4 далбаебов не достаточно,месси неймар мбаппе рамос,хотят 5го...

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