Бенитес уверен, что выведет "Эвертон" из кризиса

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес уверен, что его команда сможет прервать свою неудачную полосу.

В минувшую субботу "Эвертон" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Брентфорда", продлив свою серию без побед в Премьер-Лиге до семи матчей.



В матче на выходных Бенитес и его игроки были освистаны болельщиками "ирисок" после финального свистка, однако Рафаэль, готовясь к дерби с "Ливерпулем", верит в лучшее.



"Мы не заслуживали проиграть этот матч, но реальность такова, что команда выкладывается без остатка на поле, и вы можете видеть сплоченность игроков".



"Если вспомнить, как мы играли в начале сезона, то станет понятно, что мы можем выступать гораздо лучше. Даже в ничейных матчах (против "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма") команда сделала достаточно, чтобы получить больше".



"Спад связан с уверенностью в себе и травмами игроков, но по началу сезона вы могли убедиться, что мы способны на большее. Я уверен, что наша игра наладится, когда все вернутся в строй", — цитирует Бенитеса Sky Sports.