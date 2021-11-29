"Ливерпуль" и МЮ интересуются Араухо

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к центральному защитнику "Барселоны" Рональду Араухо.

Как утверждает ESPN, "Барселона" встревожена интересом из Премьер-Лиги к 22-летнему Араухо, чей действующий контракт истекает в 2023 году.



В данный момент план "Барселона" по-прежнему состоит в том, чтобы предложить Рональду новый пятилетний контракт, однако на "Ноу Камп" опасаются, что не смогут удовлетворить запросы игрока сборной Уругвая по зарплате.



"Ливерпуль" и "Юнайтед" обладают достаточной финансовой мощью, чтобы предложить Араухо более выгодные условия, нежели "Барселона", чей долг достиг уже 1.3 млрд. фунтов.



Добавим, Араухо прибыл в "Барселону" в 2018 году из уругвайского клуба "Бостон Ривер". В этом сезоне Рональд сыграл 10 матчей в Ла Лиге, включая пять в стартовом составе.