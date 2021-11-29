Рангник будет работать со штабом Сульшера

"Манчестер Юнайтед" ожидает, что весь тренерский штаб Оле Гуннара Сульшера продолжит свою работу при Ральфе Рангнике.

Ранее в понедельник "Юнайтед" объявил о назначении Рангника до конца сезона. Ральф будет тренировать "красных дьяволов" в остатке сезона, а затем перейдет на роль консультанта клуба.



Назначение Рангника случилось спустя восемь дней после увольнения Сульшера, который покинул "Олд Траффорд" в одиночестве — его помощники Майкл Кэррик, Майк Фелан и Киран Маккенна остаются на своих местах.



Manchester Evening News, ссылаясь на свои источники в клубе, утверждает, что Сульшер так и останется единственным ушедшим. Рангник будет работать со штабом Оле Гуннара, но все равно может добавить сюда нескольких своих людей.



Например, за Рангником из московского "Локомотива" могут последовать видеоаналитик Ланс Корнетка и главный скаут Кристиан Меккель.