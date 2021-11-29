Рангник будет работать со штабом Сульшера
"Манчестер Юнайтед" ожидает, что весь тренерский штаб Оле Гуннара Сульшера продолжит свою работу при Ральфе Рангнике.
Ранее в понедельник "Юнайтед" объявил о назначении Рангника до конца сезона. Ральф будет тренировать "красных дьяволов" в остатке сезона, а затем перейдет на роль консультанта клуба.
Назначение Рангника случилось спустя восемь дней после увольнения Сульшера, который покинул "Олд Траффорд" в одиночестве — его помощники Майкл Кэррик, Майк Фелан и Киран Маккенна остаются на своих местах.
Manchester Evening News, ссылаясь на свои источники в клубе, утверждает, что Сульшер так и останется единственным ушедшим. Рангник будет работать со штабом Оле Гуннара, но все равно может добавить сюда нескольких своих людей.
Например, за Рангником из московского "Локомотива" могут последовать видеоаналитик Ланс Корнетка и главный скаут Кристиан Меккель.
29.11.2021 17:00
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Ну и что тогда поменяется!? Фамилия на титре по телеку? Ой, какие же долб...ёбы в руководстве МЮ.
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опустили Сульшера ниже плинтуса, намек на то что пробитое дно у Манков только его личная "заслуга"
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