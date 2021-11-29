Бьелса опроверг слухи о конфликте с Филлипсом

Наставник "Лидса" Марсело Бьелса опроверг слухи о конфликте с полузащитником Калвином Филлипсом.

В минувшую субботу против "Брайтона" Филлипс вышел играть защитника, но довольно скоро был возвращен на свою привычную позицию в центре поля, а в перерыве Бьелса и вовсе заменил Калвина.



После матча поползли слухи, что Филлипс угодил в опалу к Бьелсе, однако Марсело это отрицает и уверяет, что действовал в интересах команды.



"Это не значит, что я был прав, но я поступил так, как считал лучшим".



"Когда это происходит, это совершенно не означает, что у меня есть сложности с кем-либо. Ни для игрока, ни для команды нехорошо думать, что есть незаменимые и что состав нельзя менять".



"Калвин Филлипс является идолом для фанатов "Лидса", его очень любят, и он объединяет фанатов с командой. Мы должны беречь это. Он многое сделал, чтобы заслужить любовь фанатов".



"Когда мы выступали в Чемпионшипе, Калвин мог уйти, но предпочел остаться в "Лидсе". Он дал ясно понять клубам Премьер-Лиги, что не будет рассматривать никакие предложения", — цитирует Бьелсу Sky Sports.