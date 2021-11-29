"Юнайтед" назначил Рангника до конца сезона

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил назначение Ральфа Рангника на должность временного тренера.

Как и предполагала пресса, Рангник проведет на тренерском мостике "Юнайтед" остаток сезона 2021/22, а следующие два года будет исполнять роль консультанта клуба.



В лице 63-летнего немца "красные дьяволы" получили опытнейшего специалиста, которого на родине считают крестным отцом так наказываемого "гегенпрессинга".



Ранее в своей карьере Рангник тренировал такие клубы, как "РБ Лейпциг", "Шальке-04", "Хоффенхайм", "Ганновер" и "Штутгарт". Также Ральф имеет управленческие навыки — в свое время он определял стратегию клубов семейства Red Bull, а в Манчестер прибывает из московского "Локомотива", где с июля он трудился руководителем по спорту и развитию.



В данный момент Рангник дожидается разрешения на работу в Англии. Пока Ральф не уладит визовый вопрос, командой будет руководить Майкл Кэррик, при котором "Юнайтед" сыграл уже два матча.



"Я в восторге от того, что перехожу в "Манчестер Юнайтед", и я сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба".



"Этот состав полон талантов и обладает отличным балансом молодости и опыта. Все мои усилия в следующие шесть месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал — индивидуально и, что важнее, коллективно".



"В дальнейшем я буду поддерживать стремление клуба к долгосрочным целям с позиции консультанта", — сообщил Рангник.