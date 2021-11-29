"Юнайтед" назначил Рангника до конца сезона

Ральф Рангник "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил назначение Ральфа Рангника на должность временного тренера.

Как и предполагала пресса, Рангник проведет на тренерском мостике "Юнайтед" остаток сезона 2021/22, а следующие два года будет исполнять роль консультанта клуба.

В лице 63-летнего немца "красные дьяволы" получили опытнейшего специалиста, которого на родине считают крестным отцом так наказываемого "гегенпрессинга".

Ранее в своей карьере Рангник тренировал такие клубы, как "РБ Лейпциг", "Шальке-04", "Хоффенхайм", "Ганновер" и "Штутгарт". Также Ральф имеет управленческие навыки — в свое время он определял стратегию клубов семейства Red Bull, а в Манчестер прибывает из московского "Локомотива", где с июля он трудился руководителем по спорту и развитию.

В данный момент Рангник дожидается разрешения на работу в Англии. Пока Ральф не уладит визовый вопрос, командой будет руководить Майкл Кэррик, при котором "Юнайтед" сыграл уже два матча.

"Я в восторге от того, что перехожу в "Манчестер Юнайтед", и я сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба".

"Этот состав полон талантов и обладает отличным балансом молодости и опыта. Все мои усилия в следующие шесть месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал — индивидуально и, что важнее, коллективно".

"В дальнейшем я буду поддерживать стремление клуба к долгосрочным целям с позиции консультанта", — сообщил Рангник.


Метки Локомотив, Манчестер Юнайтед, Рангник, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 29.11.2021 15:56 # quavo
    Будем посмотреть . Ожиданий никаких вообще.

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  2. imf-tau 29.11.2021 15:53 # imf-tau
    Рангник давно себя лучше всего проявил как техдиректор. Если это назначение с прицелом сделать его потом техдиром и взять тренера что практикует его же принципы - это хороший шаг по мысли.

    Если это афера на полгода - это пиздец.

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  3. narcot 29.11.2021 15:52 # narcot
    хохлы, а что за упоминание госпереворота в дие? УХЕХЕХЕХЕХЕХ. татарин ахметов тралирует жида зелю?))))

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  4. warham 29.11.2021 15:50 # warham
    Где то там, у кого то в селе, на озере, плачет рыбак Сульшер.

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  5. narcot 29.11.2021 15:50 # narcot
    В Орле чеченец сбил на машине росгвардейца и должен был сидеть под домашним арестом. В день, когда парламент Чечни потребовал не упоминать национальность преступников, он изнасиловал школьницу

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  6. largo-winch 29.11.2021 15:48 # largo-winch
    Норм так ученики Рангника Клопп, Нагельсман и Тухель более успешные тренера, чем он сам)0
    чисто логика аутсайдеров скамопарашных))

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  7. ujiniy 29.11.2021 15:47 # ujiniy
    Одно, интересно, трупак мс сядет на бутылку 1если сосите проебут апл,2 если макаки будут выше? Или просто сядет. Потому что болеть за сити тоже самое что и за сучек, зашквар. Хотя теперь многое щеглы насрали на гнома и топят за лысого. Наверно через год все за НЮ топить начнут. Конченое поколение. Хотя это я старый с 96-97 апл см. Влюбом случае время покажет. 1892.

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  8. dallaslp 29.11.2021 15:46 # dallaslp
    инфотренер по футбольному успеху

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  9. fc-oil 29.11.2021 15:39 # fc-oil
    Удачи Охлобыстину

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  10. warham 29.11.2021 15:35 # warham
    После слова "Локомотив" дальше не читал ибо только ноунеймы могут что либо тренировать в Параше

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  11. gerrard08 29.11.2021 15:34 # gerrard08
    Назначить спортдира(консультанта) главным тренером, да еще и у которого системные взгляды и прессингующая игровая философия на период до начала предсезонки..скам такой скам)
    хуже, офк врятли будет, но в идеале Рангник должен был возглавить в начале лета, щас же с ленивыми звёздами(и педовками), в разгар сезоне, иди и объясни что такое геген прессинг.

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  12. jirrort 29.11.2021 15:31 # jirrort
    Кто это?

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  13. heyoung 29.11.2021 15:24 # heyoung
    Всем пиздa

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  14. gavriil 29.11.2021 15:18 # gavriil
    Мы порвали им очко 1:1! (С) новая искренность от скамовыродков.

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  15. gavriil 29.11.2021 15:17 # gavriil
    Дэниэл Крейг его сыграет в гей-драме от Нетфликс.

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  16. felix-the-cat 29.11.2021 15:13 # felix-the-cat
    Кстати, хз че так дрочат на него

    Чувак кроме локомотива никому не сдался вообще

    Такое себе

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  17. true-manc 29.11.2021 15:12 # true-manc
    Второсортный скамовский тренеришка рагнарек - это великий футбольный изобретатель. Он придумал шершаво-мухоморный прессинг, это когда команда при потере мяч бежит прессинговать своим ртом члены судей, чтобы те назначили штрафной/пенальти или удалили игрока соперника.
    Данный вид прессинга широко использовался сектантами во времена пергюсона, алкаш первым внедрил наработки обоссаного немецкого ноунейма, так что по сути с приходом рагнарька дьяволята возвращаются к своим корням
    глори глори manure
    хехехехехехехехехе

    true-manc, специально для FAPL.ru

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  18. true-manc 29.11.2021 15:07 # true-manc
    очередной фейл маню

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  19. mufc1994 29.11.2021 15:05 # mufc1994
    Немецкое трахание начинается)) вчера уже тухелю очко разорвало))

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  20. suddenly 29.11.2021 15:01 # suddenly
    Вот и до Миши новость доехала

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