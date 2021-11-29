"Юнайтед" назначил Рангника до конца сезона
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил назначение Ральфа Рангника на должность временного тренера.
Как и предполагала пресса, Рангник проведет на тренерском мостике "Юнайтед" остаток сезона 2021/22, а следующие два года будет исполнять роль консультанта клуба.
В лице 63-летнего немца "красные дьяволы" получили опытнейшего специалиста, которого на родине считают крестным отцом так наказываемого "гегенпрессинга".
Ранее в своей карьере Рангник тренировал такие клубы, как "РБ Лейпциг", "Шальке-04", "Хоффенхайм", "Ганновер" и "Штутгарт". Также Ральф имеет управленческие навыки — в свое время он определял стратегию клубов семейства Red Bull, а в Манчестер прибывает из московского "Локомотива", где с июля он трудился руководителем по спорту и развитию.
В данный момент Рангник дожидается разрешения на работу в Англии. Пока Ральф не уладит визовый вопрос, командой будет руководить Майкл Кэррик, при котором "Юнайтед" сыграл уже два матча.
"Я в восторге от того, что перехожу в "Манчестер Юнайтед", и я сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба".
"Этот состав полон талантов и обладает отличным балансом молодости и опыта. Все мои усилия в следующие шесть месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал — индивидуально и, что важнее, коллективно".
"В дальнейшем я буду поддерживать стремление клуба к долгосрочным целям с позиции консультанта", — сообщил Рангник.
29.11.2021 15:00
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Последние комментарии:
Будем посмотреть . Ожиданий никаких вообще.
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Рангник давно себя лучше всего проявил как техдиректор. Если это назначение с прицелом сделать его потом техдиром и взять тренера что практикует его же принципы - это хороший шаг по мысли.
Если это афера на полгода - это пиздец.
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хохлы, а что за упоминание госпереворота в дие? УХЕХЕХЕХЕХЕХ. татарин ахметов тралирует жида зелю?))))
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Где то там, у кого то в селе, на озере, плачет рыбак Сульшер.
(ответить)
В Орле чеченец сбил на машине росгвардейца и должен был сидеть под домашним арестом. В день, когда парламент Чечни потребовал не упоминать национальность преступников, он изнасиловал школьницу
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Норм так ученики Рангника Клопп, Нагельсман и Тухель более успешные тренера, чем он сам)0
чисто логика аутсайдеров скамопарашных))
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Одно, интересно, трупак мс сядет на бутылку 1если сосите проебут апл,2 если макаки будут выше? Или просто сядет. Потому что болеть за сити тоже самое что и за сучек, зашквар. Хотя теперь многое щеглы насрали на гнома и топят за лысого. Наверно через год все за НЮ топить начнут. Конченое поколение. Хотя это я старый с 96-97 апл см. Влюбом случае время покажет. 1892.
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инфотренер по футбольному успеху
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Удачи Охлобыстину
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После слова "Локомотив" дальше не читал ибо только ноунеймы могут что либо тренировать в Параше
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Назначить спортдира(консультанта) главным тренером, да еще и у которого системные взгляды и прессингующая игровая философия на период до начала предсезонки..скам такой скам)
хуже, офк врятли будет, но в идеале Рангник должен был возглавить в начале лета, щас же с ленивыми звёздами(и педовками), в разгар сезоне, иди и объясни что такое геген прессинг.
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Кто это?
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Всем пиздa
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Мы порвали им очко 1:1! (С) новая искренность от скамовыродков.
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Дэниэл Крейг его сыграет в гей-драме от Нетфликс.
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Кстати, хз че так дрочат на него
Чувак кроме локомотива никому не сдался вообще
Такое себе
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Второсортный скамовский тренеришка рагнарек - это великий футбольный изобретатель. Он придумал шершаво-мухоморный прессинг, это когда команда при потере мяч бежит прессинговать своим ртом члены судей, чтобы те назначили штрафной/пенальти или удалили игрока соперника.
Данный вид прессинга широко использовался сектантами во времена пергюсона, алкаш первым внедрил наработки обоссаного немецкого ноунейма, так что по сути с приходом рагнарька дьяволята возвращаются к своим корням
глори глори manure
хехехехехехехехехе
true-manc, специально для FAPL.ru
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очередной фейл маню
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Немецкое трахание начинается)) вчера уже тухелю очко разорвало))
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Вот и до Миши новость доехала
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