Каррагер назвал главную задачу Рангника в МЮ

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что главной задачей Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед" станет определение нового постоянного тренера.

В ближайшее время "Юнайтед" должен подтвердить назначение Рангника временным тренером на остаток этого сезона, по окончании которого Ральф перейдет на роль консультанта "красных дьяволов".



Каррагеру кажется, что Рангник поможет "Юнайтед" приблизиться к трем большим фаворитам Премьер-Лиги по уровню игры. Джейми ожидает, что Ральф станет влиятельной фигурой на "Олд Траффорд" и будет определять игровую философию.



"Думаю, его назначение выглядит позитивным шагом в плане того, в какой футбол они хотят играть".



"Сейчас лучшие команды в Европе — три из Премьер-Лиги, и я бы добавил к ним "Баварию" — играют так, как этот парень всегда хотел".



"Думаю, каждый сравнивает игру "Манчестер Юнайтед" с "Челси", "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Никто не должен играть абсолютно одинаково — существуют различные вариации. Но эти три команды в Премьер-Лиги из недели в неделю играют в футбол топ-уровня. "Манчестер Юнайтед" в миллионах миль от этого".



"Думаю, этот парень постарается обеспечить "Манчестер Юнайтед" попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Но его главная задача состоит в определении следующего тренера. Думаю, он заберет полномочия некоторых людей наверху вроде Эда Вудворда. Я знаю, что Вудворд уходит, но там есть и другие люди".



"Поэтому я думаю, следующий тренер будет отражать идеи Рангника. Он своего рода подготовит "Манчестер Юнайтед" для следующего тренера и того, в какой футбол он хочет играть", — сообщил Каррагер в воскресном эфире.