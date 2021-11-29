Клопп опасается грубиянов из "Эвертона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему не нравятся дерби с "Эвертоном" из-за чересчур жесткой игры со стороны соперника.

В последние годы, когда "Ливерпуль" стал добиваться больших успехов и занимать высокие места, а "Эвертон" все так же буксует в середине таблице, для "ирисок" не было более важных матчей, чем мерсисайдские дерби.



Многие болельщики до сих пор хорошо помнят мерсисайдское дерби на "Гудисон Парк" в прошлом сезоне, когда "Ливерпуль" потерял с травмами Виргила Ван Дейка и Ришарлисона, и такая несдержанность соперника тревожит Клоппа перед очередной встречей с соседями в среду.



"Дерби — это всегда совершено другой матч, и очень часто мне не нравится интенсивность данного матча, для меня это чересчур".



"Мне нравится футбол с физической борьбой, у меня нет с этим проблем. Мы сами так играем, и так играют другие команды, но здесь очень часто люди перебарщивают в единоборствах. Если честно, из-за этого я не могу сказать, что это мой любимый матч в году".



"Однако мы подготовимся и постараемся провести обычный, но хороший матч", — сообщил Клопп Sky Sports.