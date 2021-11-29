Кин удивлен, что Роналду не вышел в старте МЮ против "Челси"

Криштиану Роналду Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин остался удивлен тем, что нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав "красных дьяволов" на матч против "Челси".

Тренер "Юнайтед" Майкл Кэррик не включил Роналду, своего самого титулованного игрока и лучшего бомбардира в этом сезоне, в стартовый состав на воскресный матч Премьер-Лиги, выпустив Криштиану только на заключительные 26 минут.

Решение Кэррика стало сюрпризом для Кина, который не понимает, как можно было проигнорировать такого игрока в таком большом матче.

"Я удивлен. Роналду — один из величайших игроков, а тренер говорит, что у него есть план и что Роналду замечательно отреагировал на его решение".

"Роналду вернулся, чтобы играть в такого рода матчах. Он большой игрок для больших случаев. Его статистика против "Челси" не так хороша, но я удивлен, что он остался вне стартового состава", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Роналду, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2021 11:00

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  1. mancunia-planet 29.11.2021 11:58 # mancunia-planet
    Какой там может быть план, Рой! План блеа, смешно просто. Хотя уже давно не до смеха.

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  2. lpool14 29.11.2021 11:47 # lpool14
    они дадут какому либо тренеру поработать спокойно?

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