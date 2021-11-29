Хассельбайнк раскритиковал игру Вернера против МЮ

Тимо Вернер Экс-бомбардир "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк раскритиковал игру нападающего "синих" Тимо Вернера против "Манчестер Юнайтед" (1:1).

Именно Вернер выступил наконечником атак "Челси" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж". Тимо провел на поле 82 минуты, нанес шесть ударов, но ни разу не попал в створ.

Хассельбайнк чувствует, что в этом матче Вернер был не только расточителен возле чужих ворот, но и не показал хорошего движения, которым Тимо прежде слега компенсировал свою плохую реализацию.

"Он сыграл слабо. С мячом, без мяча — слабо. Обычно он резок в своих рывках, но сегодня он сыграл слабо".

"В конце концов, если ты 9-й номер, тебя судят по тому, как ты используешь возникающие у тебя моменты. В этом он был недостаточно хорош".

"Он должен был забивать минимум дважды. В одном случае ему следовало нанести удар с левой ноги, а не с правой. Он бы забил и почувствовал себя лучше".

"Но он продолжает упускать большие моменты. Большие моменты. Ему нужно их использовать", — сообщил Хассельбайнк в эфире Sky Sports.


Метки Вернер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Хассельбайнк, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2021 10:00

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  1. hunter022 29.11.2021 10:11 # hunter022
    Угробили карьеру парня был нормальным нападающим а перейдя в эту парашу стал дерьмом.

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  2. chr1s8rown 29.11.2021 10:06 # chr1s8rown
    Еврейи позорные

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