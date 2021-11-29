Хассельбайнк раскритиковал игру Вернера против МЮ

Экс-бомбардир "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк раскритиковал игру нападающего "синих" Тимо Вернера против "Манчестер Юнайтед" (1:1).

Именно Вернер выступил наконечником атак "Челси" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж". Тимо провел на поле 82 минуты, нанес шесть ударов, но ни разу не попал в створ.



Хассельбайнк чувствует, что в этом матче Вернер был не только расточителен возле чужих ворот, но и не показал хорошего движения, которым Тимо прежде слега компенсировал свою плохую реализацию.



"Он сыграл слабо. С мячом, без мяча — слабо. Обычно он резок в своих рывках, но сегодня он сыграл слабо".



"В конце концов, если ты 9-й номер, тебя судят по тому, как ты используешь возникающие у тебя моменты. В этом он был недостаточно хорош".



"Он должен был забивать минимум дважды. В одном случае ему следовало нанести удар с левой ноги, а не с правой. Он бы забил и почувствовал себя лучше".



"Но он продолжает упускать большие моменты. Большие моменты. Ему нужно их использовать", — сообщил Хассельбайнк в эфире Sky Sports.