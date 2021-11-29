Карлтон Коул извинился за аналогию с холокостом

Экс-нападающий сборной Англии Карлтон Коул извинился за то, что сравнил предполагаемое поражение своего бывшего клуба "Вест Хэма" от "Манчестер Сити" с холокостом.

"Можно сказать, что Дэвид Мойес выбрал слегка оборонительный состав. А почему нет? Нужно проявить уважение к "Манчестер Сити", иначе тебе несдобровать. Иначе это будет холокост, а ты не хочешь этого", — сообщил Коул BBC Radio 5 Live перед началом воскресного матча на "Этихад".



Стоит отметить, что Коул выбрал крайне неудачное время для аналогии с холокостом, который унес жизни около шести миллионов евреев во время Второй мировой войны. Дело в том, что воскресенье — первый день Хануки, еврейского праздника.



После победы "Сити" со счетом 2:1 Карлтон был вынужден вернуться к своим словам.



"Я бы просто хотел извиниться перед слушателями за совершенно неуместную фразу, которую я употребил ранее во время эфира. Мне жаль, если я кого-нибудь оскорбил. Искренне жаль", — заявил Коул.