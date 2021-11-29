Карлтон Коул извинился за аналогию с холокостом

Карлтон Коул Экс-нападающий сборной Англии Карлтон Коул извинился за то, что сравнил предполагаемое поражение своего бывшего клуба "Вест Хэма" от "Манчестер Сити" с холокостом.

"Можно сказать, что Дэвид Мойес выбрал слегка оборонительный состав. А почему нет? Нужно проявить уважение к "Манчестер Сити", иначе тебе несдобровать. Иначе это будет холокост, а ты не хочешь этого", — сообщил Коул BBC Radio 5 Live перед началом воскресного матча на "Этихад".

Стоит отметить, что Коул выбрал крайне неудачное время для аналогии с холокостом, который унес жизни около шести миллионов евреев во время Второй мировой войны. Дело в том, что воскресенье — первый день Хануки, еврейского праздника.

После победы "Сити" со счетом 2:1 Карлтон был вынужден вернуться к своим словам.

"Я бы просто хотел извиниться перед слушателями за совершенно неуместную фразу, которую я употребил ранее во время эфира. Мне жаль, если я кого-нибудь оскорбил. Искренне жаль", — заявил Коул.


Метки Вест Хэм, Коул, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 29.11.2021 10:10 # tursa
    как удобно быть черным, можно просто извиниться и никаких исков о чувствах верующих или реабилитации фашизма даже не летит

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  2. chop 29.11.2021 09:27 # chop
    2-1 это тащемта не холокост

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  3. chr1s8rown 29.11.2021 09:19 # chr1s8rown
    Гейпенсы евреи сука ебааные

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  4. vyrentz 29.11.2021 09:14 # vyrentz
    холокостом он был бы, в матче ПТХ - Сити

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