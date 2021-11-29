Рой Кин раскритиковал Кэррика за интервью после матча с "Челси"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал наставника "красных дьяволов" Майкла Кэррика за интервью после матча Премьер-Лиги против "Челси".

Добыв ничью 1:1 на "Стэмфорд Бридж", Кэррик отметил, как его игроки упорно тренировались всю неделю и как упорно трудились во время матча.



Кроме того, Майкл выразил несогласие с назначением пенальти в ворота "Юнайтед" и заявил, что отсутствие Криштиану Роналду в стартовом составе было частью его плана на игру. Такие лицемерные или просто глупые слова возмутили Кина.



"Я не согласен со всем, что он сказал в своем интервью. Он говорил о пенальти. Конечно, пенальти там был. Все мы видели это — пенальти был".



"Он говорил, что игроки старались и что он гордится ими. Он работал с ними последние месяцы, он был в штабе Оле (Гуннара Сульшера), и вдруг он гордится ими на этой неделе и говорит, что у них есть план... А как насчет других матчей? Почему они не старались в других матчах и не бегали за соперниками там?"



"Мы видели их статистику перед матчем — у них худшие показатели в лиге, когда речь идет о преследовании игроков соперника. И он хвалит игроков за то, как они делают свою работу. Он сидел на скамейке рядом с Оле. Он был там и при Моуриньо. И вдруг он гордится игроками на этой неделе. Это те же самые игроки!"



"Это не так, что я хочу избавиться от всего штаба Оле. У некоторых из них есть контракты, некоторым Оле сказал остаться, некоторые имеют обязательства и ипотеки. Но они должны нести ответственность, потому что они работали не только с Оле, но и ранее с Моуриньо. И теперь они останутся при новом тренере? Я бы не хотел этого, если они не тянут эту работу", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.