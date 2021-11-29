Кэррик отрицает влияние Рангника на его решения перед матчем с "Челси"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик отверг предположение о том, что состав и тактику на матч против "Челси" за него определял Ральф Рангник.

Воскресная ничья 1:1 на "Стэмфорд Бридж" навела экс-защитника "Юнайтед" Гари Невилла на мысли о том, что Кэррик не сам додумался сыграть по схеме 4-3-3 и оставить Криштиану Роналду вне стартового состава.



Однако Кэррик уверяет, что это всецело его заслуга, и Рангник не принимал никаких решений вместо него.



"Это не так, нет. Мы приехали сюда с планом. Я примерно знал, как "Челси" будет играть и хотел остановить их передачи на Жоржиньо и Рубена Лофтус-Чика. Мы произвели ряд изменений, чтобы освежить состав. И мы почти справились", — цитирует Кэррика The Guardian.



Версию Кэррика поддержал и рулевой "Челси" Томас Тухель, заявив, что игра "Юнайтед" не походила на футбол Рангника.



"Выглядел ли "Юнайтед" как команда Рангника? Нет, совершенно нет", — сообщил Тухель Sky Sports.