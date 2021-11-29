Семь вещей, что мы узнали в 13-м туре

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных и запоминающихся событий 13-го тура Премьер-Лиги.





Появление Хау "Ньюкаслу" не помогло



Новый менеджер "сорок" был вынужден пропустить первую игру команды с "Брентфордом" из-за положительного теста на коронавирус, но присоединился к ней накануне встречи с "Арсеналом". "Ньюкасл", как говорил его помощник Джейсон Тиндалл, нуждался в лидере, но появление Эдди Хау разницы не сделало. Аутсайдеру снова не удалось победить.



Гости "Эмирейтс" выдали неплохую игру, но этого было мало. Оборона "сорок" сдержала "Арсенал" до перерыва, а во втором тайме усталость и медлительность защитников "Ньюкасла" дала о себе знать. Сака и Мартинелли принесли "канонирам" победу, и только повреждение первого в этот день могло испортить настроение Микелю Артете.



"Ньюкасл" снова остался ни с чем. Уже во вторник матч, который "сороки" выигрывать обязаны: домашняя встреча с "Норвичем".



"Астон Вилла" набирает ход



Всего два поражения до субботы потерпел "Кристал Пэлас". Обыграть команду Патрика Виейра прежде удавалось только "Челси" и "Ливерпулю", что делает результат "Виллы" еще более впечатляющим. "Орлы" приучили к ничейным резульатом и игровому превосходству, но на этот раз инициативой они не владели, а "Вилла" оставила их без очков.



На игре "Пэлас" сказалось отсутствие центрального защитника Йоакима Андерсена, без длинных передач которого команде было сложнее выходить из-под прессинга. "Вилла" полностью перекусила соперника в центре поля, где влияние Стивена Джеррарда (и это логично) наиболее ощутимо. Классную игру тройки Рэмси-Накамба-Макгинн последний завершил отменным голом в концовке, снявшим вопросы об исходе встречи.



Две победы в двух матчах для Стивена Джеррарда и редкая неудача для Патрика Виейра, его старого оппонента на футбольном поле.



"Ливерпуль" продолжает злиться



Серия невразумительных матчей перед международной паузой явно разозлила команду Юргена Клоппа. Но в последние 10 дней "Ливерпуль" в ударе. "Арсенал" мерсисайдцы не заметили, их почти резервный состав "сухо" обыграл "Порту", а затем 4:0 в Ливерпуле получил "Саутгемптон", примерно оборонявшийся в последние недели.



Предъявлять претензии обороне "святых" можно, но успевать за футболистами "Ливерпуля" в субботу было почти невозможно. Энди Робертсон, испугавшись перспективы потерять место в составе, вернулся к своей лучшей игре, Диогу Жота оформил дубль, Тиаго забил во второй раз за четыре дня, а Виргил Ван Дейк оформил разгром обреченного соперника во втором тайме. "Саутгемптон" проиграл без шансов, а злость и мотивация "Ливерпуля" не должны иссякнуть в ближайшее время. На носу дерби с "Эвертоном".



"Норвич" упускает хороший шанс



Не выигрывая в 20 матчах Премьер-Лиги кряду, "Норвич" неожиданно для себя одержал две победы подряд. Дину Смиту с победой в первой игре с "Саутгемптоном" отчасти повезло, но эффект от появления нового тренера очевиден. Встреча с "Вулверхэмптоном" это подтвердила.



Команда, которая занимает шестое место в таблице, с трудом унесла нога с "Кэрроу Роуд". Подопечные Бруну Лаже за аутсайдерами не поспевали. "Норвич", в атаке которого начинают раскрываться бременцы Рашица и Сарджент, создал достаточно, чтобы в другой раз одержать комфортную победу. Это был упущенный шанс выиграть в третий раз подряд, но семь очков в трех последних встречах — повод помечтать о сохранении места в Премьер-Лиге. Оформить редкий "клин-шит" команде удалось, навязывая свою игру очень неплохому сопернику.



"Брайтон" соскучился по победам



Грэм Поттер был удивлен, когда услышал недовольный гул от части болельщиков "Брайтона" после матча с "Лидсом". Да, его команде снова не удалось победить, но "чайки" показали свое превосходство. "Брайтон" создал больше моментов, не пропустил, а по итогу встречи оказался на восьмом месте. "Некоторым нужно взглянуть в историю", — сказал после встречи Поттер.



Тренер прав, но его же работа повысила планку ожиданий от "Брайтона". Вероятно, команда тоже испытывает разочарования, не побеждая в последних восьми матчах. Шесть из них завершились вничью, но субботнее выступление вернуло к эмоциям прошлого сезона, когда хороший футбол "Брайтона" не давал результата. После четырех побед в стартовых пяти турах команда Поттера, казалось, сделала шаг вперед, но сейчас она страдает от старых проблем с реализацией моментов.



Болельщики соскучились по победам, но подобная реакция — перебор.



"Вест Хэм" ничего не предложил "Сити"



Воскресный снегопад в Англии заставил отменить матч "Бернли" и "Тоттенхэма". В Лестере играли в непростых условиях, сильно заснеженным к концу первого тайма было поле в Манчестере, где "Сити" искал пути к воротам "Вест Хэма". Кадровые проблемы оставили Пепа Гвардиолу без усиления по ходу встречи, но игроки на поле были голодны — так же, как и в среду с ПСЖ.



Отменный футбол чемпионов в первом тайме привел только к одному голу. На уже расчищенном газоне после перерыва футбол стал более осторожным. "Горожане" поставили на владение, как на способ сдержать соперника, "Вест Хэм" пассивно дожидался шанса убежать в контратаку. За 10 минут до конца команда Дэвида Мойеса перешла к более активным действиям, а Гвардиола отреагировал выходом Фернандиньо. Бразилец помог в атаке — его первый с 2018 года гол в Премьер-Лиге лишил встречу интриги за несколько минут до конца.



"Вест Хэм" ответил слишком поздно. На последних секундах один гол отыграл Мануэль Лансини. По иронии, в защите Фернандиньо не помог — именно он позволил Лансини нанести удар, сильно украсивший бледное атакующее выступление гостей.



"Юнайтед" отстоял ничью с "Челси"



Ральф Рангник приступает к работе на новой неделе, но и без него Майкл Кэррик знал, что "Манчестер Юнайтед" нужно делать на поле "Челси". Лидеры Премьер-Лиги только несколько дней назад забили четыре "Ювентуса", потому манкунианцы играли с осознанием значительного превосходство соперника. И глубоко от обороны. Впервые с сезона 2018/19 в старте "красных дьяволов" одновременно вышли Матич, Мактоминей и Фред. Криштиану Роналду остался в запасе только во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги.



И эта игра с Роналду вне старта принесла результат 1:1, но ощущался он по-другому. "Юнайтед" даже сумел забить и получить надежду на победу. После нелепой ошибки Жоржиньо Джейсон Санчо впервые отличился в Премьер-Лиге. Обилие ударов и угловых не помогло "Челси" забить с игры. Единственный мяч команде Томаса Тухеля провела с пенальти, хотя обязана была вырывать победу в концовке — Антонио Рюдигер допустил чудовищный промах.



Промахивались у лондонцев многие, и без удачи "Юнайтед" было сложно рассчитывать на результат. Ничья позволяет "Челси" сохранить лидерство, а "дьяволы" переходят в руки к Ральфу Рангнику в лучшем настроении. Выстраданная ничья — это все равно намного лучше безнадежных поражений в играх с "Ливерпулем" и "Сити".



Иван Громиков специально для FAPL.ru