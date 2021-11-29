Тухель считает, что Жоржиньо ослепили прожекторы

Главный тренер "Челси" Томас Тухель обвинил прожекторы на "Стэмфорд Бридж" в потере очков против "Юнайтед".

С самого начала воскресного матча на "Стэмфорд Бридж" "Юнайтед" демонстрировал сугубо оборонительную игры. Пытаясь продавить соперника, в начале второго тайма "Челси" нарвался на результативную контратаку.



Джейдон Санчо убежал к воротам и забил гол после того, как Жоржиньо в центральном круге не смог должным образом принять передачу верхом. Однако Тухель, не винит итальянского полузащитника, который позже реализовал пенальти и избавил "синих" от поражения (1:1).



"Он не разобрался в ситуации, и я думаю, ему сильно помешали прожекторы. Такое бывает".



"Требуется большая смелость и характер, чтобы это не повлияло на тебя во время матча и чтобы пойти исполнять пенальти. Я очень рад, что он это сделал".



"Я абсолютно доволен игрой. Мы доминировали с первой минуты, мы были агрессивны и никогда не переставали атаковать. К сожалению, мы создали оба гола — по одному в каждые ворота", — сообщил Тухель BBC.