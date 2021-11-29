Тухель считает, что Жоржиньо ослепили прожекторы

Жоржиньо Главный тренер "Челси" Томас Тухель обвинил прожекторы на "Стэмфорд Бридж" в потере очков против "Юнайтед".

С самого начала воскресного матча на "Стэмфорд Бридж" "Юнайтед" демонстрировал сугубо оборонительную игры. Пытаясь продавить соперника, в начале второго тайма "Челси" нарвался на результативную контратаку.

Джейдон Санчо убежал к воротам и забил гол после того, как Жоржиньо в центральном круге не смог должным образом принять передачу верхом. Однако Тухель, не винит итальянского полузащитника, который позже реализовал пенальти и избавил "синих" от поражения (1:1).

"Он не разобрался в ситуации, и я думаю, ему сильно помешали прожекторы. Такое бывает".

"Требуется большая смелость и характер, чтобы это не повлияло на тебя во время матча и чтобы пойти исполнять пенальти. Я очень рад, что он это сделал".

"Я абсолютно доволен игрой. Мы доминировали с первой минуты, мы были агрессивны и никогда не переставали атаковать. К сожалению, мы создали оба гола — по одному в каждые ворота", — сообщил Тухель BBC.


Метки Жоржиньо, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1037

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Последние комментарии:




  1. tursa 29.11.2021 00:52 # tursa
    как обычно дно синее совершило ошибку в центре, вам не привыкать

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  2. skydreams 29.11.2021 00:42 # skydreams
    Чисто по фактам. Красава Тухель

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  3. felix-the-cat 29.11.2021 00:24 # felix-the-cat
    Ухахахаххахахахахахахах

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  4. takernotagiver 29.11.2021 00:12 # takernotagiver
    Блеск от золотого мяча его ослепил))))

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  5. jirrort 29.11.2021 00:11 # jirrort
    Это правда,я сразу об этом сказал.

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  6. wilshere-95 29.11.2021 00:07 # wilshere-95
    https://www.youtube.com/watch?v=wSXYGGHVXzw
    Не похоже

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