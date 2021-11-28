Кэррик расстроен очком против "Челси"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что расстроен ничейным результатом матча Премьер-Лиги против "Челси".

Открыв счет в начале второго тайма на "Стэмфорд Бридж" усилиями Джейдона Санчо, "Юнайтед" не смог удержать победный счет — реализованный Жоржиньо пенальти зафиксировал ничью на табло.



Несмотря на то, что большую частью матча "красные дьяволы" лишь оборонялись, Кэррик чувствует, что его команда делала это без напряжения. Майкл высоко оценивает игру МЮ с учетом обстоятельств.



"Вообще-то, я расстроен. Когда ты ведешь в такого рода матча и упускаешь победу, это всегда расстраивает. Я горжусь игрокам и тем, как они трудились всю неделю. Это сложная ситуация, и мы старались выжать максимум. Однако у нас осталось небольшое чувству горечи. Не могу лгать — я слегка расстроен".



"Думаю, там совершенно не было пенальти. Они нанесли много ударов, а Давид совершил два сейва, но мы заранее знали, что раз-другой он нас спасет. В остальном игра была вполне комфортабельной для нас. Конечно, мы хотим играть лучше. Я не собираюсь чересчур увлекаться, но я думаю, мы хорошо оборонялись. Мне не в чем упрекнуть парней".



"Это позитивный знак, когда ты уезжаешь из такого места с ощущением, что совершил потерю", — сообщил Кэррик Sky Sports.