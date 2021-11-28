Невилл уже чует влияние Рангника на МЮ

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл подозревает, что состав "красных дьяволов" на матч против "Челси" определял Ральф Рангник.

Майкл Кэррик, готовящийся уступить тренерский мостик "Юнайтед" Рангнику, неожиданно не включил нападающего Криштиану Роналду в стартовый состав, вместо этого решив насытить центр поля, что помогло "дьяволам" добыть ничью 1:1.



Несмотря на то, что Ральф пока не вступил в должность и не смог посетить "Стэмфорд Бридж" из-за визового вопроса, Невилл уже чувствует влияние 63-летнего немца.



"Многие люди набросились на Кэррика за то, что он убрал Роналду и выпустил лишнего опорника".



"У меня есть ощущение, что этот состав определял заступающий на работу тренер, потому что налицо большая разница по сравнению с матчем посреди недели", — написал Невилл в твиттере.