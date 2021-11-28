"Челси" сыграл с "Юнайтед" только вничью

Джейдон Санчо и Жоржиньо Преимущество "Челси" во главе Премьер-Лиги сократилось до одного очка после того, как команда Томаса Тухеля сыграла с "Манчестер Юнайтед" только вничью — 1:1.

Относительно победы над "Ювентусом" во вторник место в стартовом составе "синих" получили Маркос Алонсо, Рубен Лофтус-Чик и Тимо Вернер, заменив Бена Чилуэлла, Нголо Канте и Кристиана Пулишича.

Наставник "красных дьяволов" Майкл Кэррик оставил Криштиану Роналду в запасе, доверив место на острие Маркусу Рэшфорду. Алекс Теллес, Эрик Байи и Фред появились с первых минут.

Матч начался с двух опаснейших моментов у ворот Давида Де Хеа, но голкипер гостей отразил и удар Хакима Зийеша, и удар Каллума Хадсон-Одои.

"Челси" продолжил в том же духе, забрав мяч под свой контроль и оказывая давление. "Юнайтед" лишь оборонялся, почти не помышляя об атаках.

На 31-й минуте Де Хеа вновь вступил в игру, кончиками пальцев переведя мяч в перекладину после дальнего удара Антонио Рюдигера.

Весь первый тайм "дьяволы" провели в обороне и нанесли только один удар, да и тот оказался неточным. У Джейдона Санчо была возможность вырваться один на один, но его подвела техника.

В начале второго тайма уже Жоржиньо продемонстрировал огрехи в технике, ужасно приняв мяч в центральном круге. В результате Санчо и Рэшфорд вдвоем вышли на Эдуара Менди, и Джейдон, решив не делиться с партнером, закатил снаряд в ворота — 0:1.

Неожиданно поведя в счете, "Юнайтед" еще глубже отошел в оборону. Преодолеть такой частокол ног и хотя бы просто выйти на удар "Челси" было непросто.

Ключевое событие матча случилось на 67-й минуте, когда Аарон Ван-Биссака, выбивая мяч из штрафной, задел ногу Тиаго Силвы, и рефери Энтони Тэйлор назначил пенальти. К точке подошел Жоржиньо, разведя мяч и Де Хеа по разным углам — 1:1.

Остаток матча "синие" провели в остервенелых атаках, показывая, что ничейный счет их не устраивает, однако "дьяволы" держались. Однажды хозяева едва не увлеклись, но Фред не смог воспользоваться подарком Менди.

Вырвать победу для "Челси" на исходе компенсированного времени мог Рюдигер, но его удар в касание по летящему мячу получился неточным.

"Юнайтед" не постеснялся сыграть в лучших традициях какого-нибудь "Бернли", обороняясь всей командой и надеясь на подарок судьбы. Такого подарка "дьяволы" дождались, что в итоге позволило им увезти домой очко.

" Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2021 21:25

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Последние комментарии:




  1. chelsea1983 28.11.2021 22:11 # chelsea1983
    во времена терри и дрогба арсенал и мб были личнамы сучкамы челси особенно арсенал

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  2. ian 28.11.2021 22:10 # ian
    тупые пинсы каждого члена своей помойки до небес возносят, когда весь резалт делает еврейка с чемоданами направо и налево
    их лючий игрок в старт Реала никак попасть не может, да и из нынешнего состава никто бы в Ливерпуле не играл со старта, Менди хорош, но тоже не ровня Алиссону

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  3. felix-the-cat 28.11.2021 22:10 # felix-the-cat
    Вернер кстати топарь ухахахахахха 62 млн азазазазазазазазазаз

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  4. intellect 28.11.2021 22:09 # intellect
    Так как с лутон таун играли, с голом на шару, у людогорца тоже бывает )

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  5. felix-the-cat 28.11.2021 22:07 # felix-the-cat
    28.11.2021 19:21 #
    bezviz

    тёллес, байи, линда, бисака в защите
    сранчо в атаке, в опорке мактомини и фред с 50 летним Матичем, которому Лофтус покажет мастер класс, это определенно незатруднительная прогулка для Императорских гегемонов

    Источник: http://fapl.ru/posts/89827/?c=1

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  6. takernotagiver 28.11.2021 22:06 # takernotagiver
    Челси доминировал, но вся атака сводилась в основном к навесам с флангов и дальним ударам Рюдигера. Нормальной атаки нет. Высокий прессинг дал пробоину. Подловили Рюдигера и его страховщика в виде Жоржиньо. Схема Сити выглядит по убедительней как и Ливера. Те изобретательней.

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  7. mcferson 28.11.2021 22:05 # mcferson
    Жопжиньо сколько ЗМов там дадут? Эеххе

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  8. bushwacka 28.11.2021 22:04 # bushwacka
    Эта ничейка, пробудила меня выползти из под земли...

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  9. chelsiukpro 28.11.2021 22:04 # chelsiukpro
    С Уотфордом 3 очка будет!

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  10. felix-the-cat 28.11.2021 22:00 # felix-the-cat
    Посоны у членсов уже кризис начался?

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  11. chelsiukpro 28.11.2021 21:59 # chelsiukpro
    ИМПЕРАТОРСИ! играли хорошо только реализация и ошибка подвела! ИМПЕРАТОРЫ!

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  12. ian 28.11.2021 21:58 # ian
    кризис или рано ещё?

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  13. hunter022 28.11.2021 21:57 # hunter022
    Рангник к выходным подтянется

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  14. ratamahatta 28.11.2021 21:56 # ratamahatta
    Интересно было глянуть на матч с Оле у руля мю или хотя бы с макваером в защите
    Воистину без маги кажется мю будет лучше

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  15. felix-the-cat 28.11.2021 21:56 # felix-the-cat
    Опять более менее именитый соперник и потеря очков

    Лфк
    Сити
    Мю

    Пенсы короли норвичей и ньюкаслов ухахахахахахаа

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  16. rustik 28.11.2021 21:55 # rustik
    скам сохранили очко пенсов

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  17. mancunia-planet 28.11.2021 21:54 # mancunia-planet
    Рангник ещё не начал, но уже неплохо по результату. Игры нет. Самый сложный выезд. Результат хороший, но игры нет опять же. Радует Санчо отдельно, последние матчи очень хорошо проводит.

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  18. ratamahatta 28.11.2021 21:51 # ratamahatta
    Какой же мю все таки клуб пидaрaсов, даже хуже колбасников

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  19. scrim 28.11.2021 21:49 # scrim
    Верник и Лукака только после травмы, им просер проститилен
    Против автобусов играть всегда тяжело. По такой же схеме проебали Юве.

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  20. ko1obok 28.11.2021 21:48 # ko1obok
    >Юнайтед" лишь оборонялся, почти не помышляя об атаках
    Михайло даже и не помышляет о новых синонимах.

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