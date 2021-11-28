"Челси" сыграл с "Юнайтед" только вничью
Преимущество "Челси" во главе Премьер-Лиги сократилось до одного очка после того, как команда Томаса Тухеля сыграла с "Манчестер Юнайтед" только вничью — 1:1.
Относительно победы над "Ювентусом" во вторник место в стартовом составе "синих" получили Маркос Алонсо, Рубен Лофтус-Чик и Тимо Вернер, заменив Бена Чилуэлла, Нголо Канте и Кристиана Пулишича.
Наставник "красных дьяволов" Майкл Кэррик оставил Криштиану Роналду в запасе, доверив место на острие Маркусу Рэшфорду. Алекс Теллес, Эрик Байи и Фред появились с первых минут.
Матч начался с двух опаснейших моментов у ворот Давида Де Хеа, но голкипер гостей отразил и удар Хакима Зийеша, и удар Каллума Хадсон-Одои.
"Челси" продолжил в том же духе, забрав мяч под свой контроль и оказывая давление. "Юнайтед" лишь оборонялся, почти не помышляя об атаках.
На 31-й минуте Де Хеа вновь вступил в игру, кончиками пальцев переведя мяч в перекладину после дальнего удара Антонио Рюдигера.
Весь первый тайм "дьяволы" провели в обороне и нанесли только один удар, да и тот оказался неточным. У Джейдона Санчо была возможность вырваться один на один, но его подвела техника.
В начале второго тайма уже Жоржиньо продемонстрировал огрехи в технике, ужасно приняв мяч в центральном круге. В результате Санчо и Рэшфорд вдвоем вышли на Эдуара Менди, и Джейдон, решив не делиться с партнером, закатил снаряд в ворота — 0:1.
Неожиданно поведя в счете, "Юнайтед" еще глубже отошел в оборону. Преодолеть такой частокол ног и хотя бы просто выйти на удар "Челси" было непросто.
Ключевое событие матча случилось на 67-й минуте, когда Аарон Ван-Биссака, выбивая мяч из штрафной, задел ногу Тиаго Силвы, и рефери Энтони Тэйлор назначил пенальти. К точке подошел Жоржиньо, разведя мяч и Де Хеа по разным углам — 1:1.
Остаток матча "синие" провели в остервенелых атаках, показывая, что ничейный счет их не устраивает, однако "дьяволы" держались. Однажды хозяева едва не увлеклись, но Фред не смог воспользоваться подарком Менди.
Вырвать победу для "Челси" на исходе компенсированного времени мог Рюдигер, но его удар в касание по летящему мячу получился неточным.
"Юнайтед" не постеснялся сыграть в лучших традициях какого-нибудь "Бернли", обороняясь всей командой и надеясь на подарок судьбы. Такого подарка "дьяволы" дождались, что в итоге позволило им увезти домой очко.
" Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
28.11.2021 21:25
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Последние комментарии:
во времена терри и дрогба арсенал и мб были личнамы сучкамы челси особенно арсенал
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тупые пинсы каждого члена своей помойки до небес возносят, когда весь резалт делает еврейка с чемоданами направо и налево
их лючий игрок в старт Реала никак попасть не может, да и из нынешнего состава никто бы в Ливерпуле не играл со старта, Менди хорош, но тоже не ровня Алиссону
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Вернер кстати топарь ухахахахахха 62 млн азазазазазазазазазаз
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Так как с лутон таун играли, с голом на шару, у людогорца тоже бывает )
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28.11.2021 19:21 #
bezviz
тёллес, байи, линда, бисака в защите
сранчо в атаке, в опорке мактомини и фред с 50 летним Матичем, которому Лофтус покажет мастер класс, это определенно незатруднительная прогулка для Императорских гегемонов
Источник: http://fapl.ru/posts/89827/?c=1
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Челси доминировал, но вся атака сводилась в основном к навесам с флангов и дальним ударам Рюдигера. Нормальной атаки нет. Высокий прессинг дал пробоину. Подловили Рюдигера и его страховщика в виде Жоржиньо. Схема Сити выглядит по убедительней как и Ливера. Те изобретательней.
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Жопжиньо сколько ЗМов там дадут? Эеххе
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Эта ничейка, пробудила меня выползти из под земли...
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С Уотфордом 3 очка будет!
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Посоны у членсов уже кризис начался?
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ИМПЕРАТОРСИ! играли хорошо только реализация и ошибка подвела! ИМПЕРАТОРЫ!
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кризис или рано ещё?
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Рангник к выходным подтянется
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Интересно было глянуть на матч с Оле у руля мю или хотя бы с макваером в защите
Воистину без маги кажется мю будет лучше
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Опять более менее именитый соперник и потеря очков
Лфк
Сити
Мю
Пенсы короли норвичей и ньюкаслов ухахахахахахаа
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скам сохранили очко пенсов
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Рангник ещё не начал, но уже неплохо по результату. Игры нет. Самый сложный выезд. Результат хороший, но игры нет опять же. Радует Санчо отдельно, последние матчи очень хорошо проводит.
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Какой же мю все таки клуб пидaрaсов, даже хуже колбасников
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Верник и Лукака только после травмы, им просер проститилен
Против автобусов играть всегда тяжело. По такой же схеме проебали Юве.
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>Юнайтед" лишь оборонялся, почти не помышляя об атаках
Михайло даже и не помышляет о новых синонимах.
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