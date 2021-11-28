"Челси" сыграл с "Юнайтед" только вничью

Преимущество "Челси" во главе Премьер-Лиги сократилось до одного очка после того, как команда Томаса Тухеля сыграла с "Манчестер Юнайтед" только вничью — 1:1.

Относительно победы над "Ювентусом" во вторник место в стартовом составе "синих" получили Маркос Алонсо, Рубен Лофтус-Чик и Тимо Вернер, заменив Бена Чилуэлла, Нголо Канте и Кристиана Пулишича.



Наставник "красных дьяволов" Майкл Кэррик оставил Криштиану Роналду в запасе, доверив место на острие Маркусу Рэшфорду. Алекс Теллес, Эрик Байи и Фред появились с первых минут.



Матч начался с двух опаснейших моментов у ворот Давида Де Хеа, но голкипер гостей отразил и удар Хакима Зийеша, и удар Каллума Хадсон-Одои.



"Челси" продолжил в том же духе, забрав мяч под свой контроль и оказывая давление. "Юнайтед" лишь оборонялся, почти не помышляя об атаках.



На 31-й минуте Де Хеа вновь вступил в игру, кончиками пальцев переведя мяч в перекладину после дальнего удара Антонио Рюдигера.



Весь первый тайм "дьяволы" провели в обороне и нанесли только один удар, да и тот оказался неточным. У Джейдона Санчо была возможность вырваться один на один, но его подвела техника.



В начале второго тайма уже Жоржиньо продемонстрировал огрехи в технике, ужасно приняв мяч в центральном круге. В результате Санчо и Рэшфорд вдвоем вышли на Эдуара Менди, и Джейдон, решив не делиться с партнером, закатил снаряд в ворота — 0:1.



Неожиданно поведя в счете, "Юнайтед" еще глубже отошел в оборону. Преодолеть такой частокол ног и хотя бы просто выйти на удар "Челси" было непросто.



Ключевое событие матча случилось на 67-й минуте, когда Аарон Ван-Биссака, выбивая мяч из штрафной, задел ногу Тиаго Силвы, и рефери Энтони Тэйлор назначил пенальти. К точке подошел Жоржиньо, разведя мяч и Де Хеа по разным углам — 1:1.



Остаток матча "синие" провели в остервенелых атаках, показывая, что ничейный счет их не устраивает, однако "дьяволы" держались. Однажды хозяева едва не увлеклись, но Фред не смог воспользоваться подарком Менди.



Вырвать победу для "Челси" на исходе компенсированного времени мог Рюдигер, но его удар в касание по летящему мячу получился неточным.



"Юнайтед" не постеснялся сыграть в лучших традициях какого-нибудь "Бернли", обороняясь всей командой и надеясь на подарок судьбы. Такого подарка "дьяволы" дождались, что в итоге позволило им увезти домой очко.



" Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче