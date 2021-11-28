Кин уверен, что смог бы тренировать "Юнайтед"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что для него не стало бы проблемой заступить на тренерский мостик "красных дьяволов".
Уволенного с поста главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера регулярно критиковали за излишнее добродушие и недостаточный контроль над своими капризными звездами.
В связи с этим некоторые болельщики хотел бы видеть временным наставником "дьяволов" Кина, известного своей жесткостью и дисциплиной. Рой к этой роли готов, но понимает, что боссы его бывшего клуба ни за что не предложат ему работу.
"Естественно, они никогда мне не позвонят. Этого никогда не случится".
"Для меня не стало бы проблемой войти в раздевалку и взять раздевалку под контроль. Любую раздевалку".
"Я уже тренировал в Премьер-Лиге, и я не думаю, что это стало бы проблемой для меня, но этого никогда не случится".
"Люди забывают, что я уже тренировал, и я был неплох в Премьер-Лиге с "Сандерлендом", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
28.11.2021 21:00
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В лужу пердит алкаш, четко понимая что этого не будет. Типичный алконафт.
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кинка опять нажралась и быкует по синему делу, ага, еще каттермола ей ассистентом ехехехехехехехе
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Зачем?опозориться похуже Оли, лучше тявкать из теплого места
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