Кэррик объяснил, почему Роналду не оказалось в старте против "Челси"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик объяснил свое решение оставить нападающего Криштиану Роналду в запасе на воскресный матч Премьер-Лиги против "Челси".

36-летнего Роналду неожиданно не оказалось в стартовом составе "красных дьяволов" на матч против лидера первенства, однако еще до стартового свистка Кэррик заверил, что здесь не нужно искать какой-либо подоплеки.



"Мы произвели несколько правок и изменений. Конечно, отсутствие Криштиану в стартовом составе бросается в глаза, но просто таков наш план на игру, таковы наши идеи. Я хорошо побеседовал с Криштиану, и мы решили так поступить".



"Если честно, мы просто определили состав на матч, поэтому не нужно драматизировать. Каждый игрок трудился потрясающим образом, включая Криштиану, и он готов выйти на поле, если потребуется. Мы приехали сюда с планом, мы довольны выбранным составом и предвкушаем матч", — цитирует Кэррика The Independent.