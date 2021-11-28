"Сити" победил "Вест Хэм" под снегопад
"Манчестер Сити" вернулся на второе место в Премьер-Лиге благодаря победе 2:1 над "Вест Хэмом".
За победный гол против ПСЖ в Лиге Чемпионов Габриэль Жезус был награжден местом в старте "горожан". Также вернулся в состав Эмерик Лапорт.
На лавку "молотобойцев" опустился Джаррод Боуэн. Вместо него с первых минут появился Артур Масуаку.
Несмотря на сильный снег, команды довольно бодро начали матч. "Вест Хэм" тоже не отсиживался возле своих ворот, однако неплохим комбинациям гостей не хватало завершающего удара.
На 16-й минуте "Сити" едва не открыл счет — Лапорт пробил головой в штангу. В следующей атаке Рияд Махрез вышел на удар по левому краю штрафной и поразил дальний угол, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда.
Постепенно "горожане" наладили контроль над игрой, забрали себе мяч и заставили "молотобойцев" обороняться.
И в конце концов счет был открыт. На 33-й минуте Махрез принял мяч на правом краю штрафной, а затем с помощью рикошета прострелил во вратарскую, где Илкай Гюндоган подставил ногу — 1:0.
Спустя три минуте Жезус наносил удар с острого угла, однако Бен Джонсон подстраховал своего голкипера на линии ворот. В остатке первого тайма было еще попадание Махреза в штангу — Рияд пытался добить мяч в ворота после отраженного Лукашем Фабиански дальнего выстрела Жоау Канселу.
Начало второго тайма было отмечено опаснейшим моментом Жезуса, которого внутри штрафной на удар выводил Рахим Стерлинг. Однако Фабиански вовремя вышел навстречу и при помощи Аарона Крессуэлла, врезавшегося спиной в штангу, предотвратил гол.
После перерыва натиск "Сити" не ослаб. Хозяева искали второй гол, однако "Вест Хэм" стойко держался и время от времени огрызался.
Игра стала меняться только ближе к концу матча. "Горожане" чуть остепенились, а "молотобойцы", напротив, осмелели — терять им было нечего.
Открытая игра в концовке оказалась на руку "Сити". На последней минуте едва вышедший на замену Фернандиньо пробил почти с линии штрафной после паса назад от Жезуса — 2:0. Уже в компенсированное время Бернарду Силва реализовал выход один на один, но его гол не был засчитан из-за офсайда.
Впрочем, это был еще не конец. На исходе компенсированного времени Мануэль Лансини дальним ударом с отскоком от штанги установил окончательный счет — 2:1.
Победа далась "Сити" тяжело. Несмотря на значительное игровое преимущество, "Вест Хэм" позволил своему сопернику создать не так много явных моментов, да и сам был не прочь атаковать.
"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче
28.11.2021 19:05
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Последние комментарии:
Мю настолько жалок, играть в обороне с 5 защами это псдц.
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ХЗ, но если пенсята не выиграют у этих пригородных раздвигалок, то это будет самый позорнейший позор в истории футбола.
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Жалко смотреть на МЮ, за счёт чего они собираются играть?
(ответить)
бывает здесь?
https://d.radikal.ru/d34/2111/62/e243e0dc0b33.jpg
(ответить)
Хаверца не хватает, а точнее его оттяжек при позиционке и обыгршей с партнерами. Верник все-таки более подходит под игру против более смелых соперников. Ждем Ромелу на поле, в такой ситуации пусть лучшн Ром в штрафной борется, нежели Тимо
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рэшфорд похоже закончил с футболом, даже не пытается в прессинг, хотя вся остальная команда пыхтит. удивлюсь, если его не заменят, тут и так хозяева выше классом, так еще и преимущество в 1 игрока им дает соперник
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Нападение хоть и старается, но очень убого пока. Вернеру пару раз пиздюлей дали и пас Одои не отдал, теперь на минус морали бегает. Зиеш старается, но тоже пока не опасно. Одои это Одои, очень сырой пока. Хаверц, Маунт и Лукаку уже думаю один был сообразили... МЮ готов проиграть кажется, но Челси не может всего 1 заковырять пля
(ответить)
Лол, мю в три опорника чтоль играет?
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думал мю будет раздавлен. но нет, игра норм. градус присутствует.
(ответить)
Рэш тупо бегунок, не отрабатывает них
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Мактоминай хорош, губят пацана помойной игрой
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Вернер просто ноль. Даже хуже полнейшего середняка Обои.
(ответить)
Последний раз болел за мю в финале на Лужниках
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Понятно, что сегодня единственная правильная тактика для МЮ - это игра вторым номером. Но ИГРА, а её нет, есть просто автобус, пусть и неплохой. При возможности контратаки они вообще не знают, что делать, идей нет, по крайней мере их не видно никаких. Как так?
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Нах нужен, победят на классе, у автобусников портовых шансов нет.
Пойду лучше в лонг дарк погоняю
Жопонюхи одын куй на месте останутся
А Челси все равно будет первым
(ответить)
Сука у этой красной помойки просто талант, превращать любой матч в несмотрибельную блевотину...
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bezviz
6лять дол6оебы на колбасе еще реально смотрят игру сити в надежде на осечки, реально верят в свою помойку
Источник: http://fapl.ru/posts/89814/?c=1#c7455228
bezviz
я кстати впервые глянул почти целиком матч сити, до этого только несколько обзоров видел, ну и чего их так восхваляют?
Источник: http://fapl.ru/posts/89827/?c=1#c7455365
Надеялась на осечку, латентная колбасная долбоёбина?
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Ну ожидал более говняной игры. Вполне удовлетворительно щас. На контратаке можно и забить если со всем остальным повезет
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Челси без напов опасен как стаффордширский террьер в наморднике)))))
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а пенальдеш на поле??? или он вместе с кристиной на банке???
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