"Сити" победил "Вест Хэм" под снегопад

"Манчестер Сити" вернулся на второе место в Премьер-Лиге благодаря победе 2:1 над "Вест Хэмом".

За победный гол против ПСЖ в Лиге Чемпионов Габриэль Жезус был награжден местом в старте "горожан". Также вернулся в состав Эмерик Лапорт.



На лавку "молотобойцев" опустился Джаррод Боуэн. Вместо него с первых минут появился Артур Масуаку.



Несмотря на сильный снег, команды довольно бодро начали матч. "Вест Хэм" тоже не отсиживался возле своих ворот, однако неплохим комбинациям гостей не хватало завершающего удара.



На 16-й минуте "Сити" едва не открыл счет — Лапорт пробил головой в штангу. В следующей атаке Рияд Махрез вышел на удар по левому краю штрафной и поразил дальний угол, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда.



Постепенно "горожане" наладили контроль над игрой, забрали себе мяч и заставили "молотобойцев" обороняться.



И в конце концов счет был открыт. На 33-й минуте Махрез принял мяч на правом краю штрафной, а затем с помощью рикошета прострелил во вратарскую, где Илкай Гюндоган подставил ногу — 1:0.



Спустя три минуте Жезус наносил удар с острого угла, однако Бен Джонсон подстраховал своего голкипера на линии ворот. В остатке первого тайма было еще попадание Махреза в штангу — Рияд пытался добить мяч в ворота после отраженного Лукашем Фабиански дальнего выстрела Жоау Канселу.



Начало второго тайма было отмечено опаснейшим моментом Жезуса, которого внутри штрафной на удар выводил Рахим Стерлинг. Однако Фабиански вовремя вышел навстречу и при помощи Аарона Крессуэлла, врезавшегося спиной в штангу, предотвратил гол.



После перерыва натиск "Сити" не ослаб. Хозяева искали второй гол, однако "Вест Хэм" стойко держался и время от времени огрызался.



Игра стала меняться только ближе к концу матча. "Горожане" чуть остепенились, а "молотобойцы", напротив, осмелели — терять им было нечего.



Открытая игра в концовке оказалась на руку "Сити". На последней минуте едва вышедший на замену Фернандиньо пробил почти с линии штрафной после паса назад от Жезуса — 2:0. Уже в компенсированное время Бернарду Силва реализовал выход один на один, но его гол не был засчитан из-за офсайда.



Впрочем, это был еще не конец. На исходе компенсированного времени Мануэль Лансини дальним ударом с отскоком от штанги установил окончательный счет — 2:1.



Победа далась "Сити" тяжело. Несмотря на значительное игровое преимущество, "Вест Хэм" позволил своему сопернику создать не так много явных моментов, да и сам был не прочь атаковать.



"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче