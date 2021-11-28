Рэшфорд: "Сульшер покинул клуб по-другому"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал, что Оле Гуннар Сульшер покинул клуб по-другому, нежели его предшественники Жозе Моуриньо и Луи Ван Галь.

Сульшер был уволен на следующий день после поражения 4:1 в гостях у "Уотфорда" в прошлый уикенд. Оле Гуннар не только записал прощальное интервью, но также провел ряд встреч с игроками перед своим уходом, чем весьма впечатлил Рэшфорда.



"Он индивидуально побеседовал с нами около завтрака, затем у нас состоялась встреча перед посадкой на поезд, и это было очень по-другому".



"Я видел, как тренеры уходили отсюда, просто собрав вещи и направившись к двери. Но это лишь показывает, каким хорошим человеком является Оле и как много клуб значит для него".



"Оле знает, что он всегда будет легендой этого клуба, и игроки здесь уважают его на 100 процентов. К сожалению, у нас не сложилось вместе. Пару раз мы были близки к завоеванию больших трофеев, но нам всегда не хватало какой-то толики".



"Если бы те моменты сложились по-нашему, мы, возможно, выиграли бы два-три трофея, а Оле получил бы больше времени. Но таков футбол, и ты лишь можешь жить дальше. И хотя это сложно, ты должен жить дальше", — сообщил Рэшфорд Sky Sports.