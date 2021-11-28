Матч между "Бернли" и "Тоттенхэмом" отложен из-за снегопада
Воскресный матч Премьер-Лиги между "Бернли" и "Тоттенхэмом" был отложен из-за сильного снегопада.
Работники стадиона "Терф Мур" до последнего пытались расчистить футбольное поле от осадков, однако примерно за 45 минут до стартового свиста инспекция во главе с рефери Питером Бэнксом приняла решение отложить матч, сообщает Evening Standard.
"В данный момент я не представляю, что мы сыграем. Снегопад до сих пор не утих. Так быстро поле не очистить", — сообщил прессе на предматчевом интервью главный тренер "бордовых" Шон Дайч, героически вышедший наружу в одной рубашке.
Добавим, теперь Премьер-Лига должна определить новую дату проведения этого матча.
Premier League game between Burnley and Tottenham postponed due to heavy snow at Turf Moor pic.twitter.com/52uxgZwCuJ— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 28, 2021
28.11.2021 17:00
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