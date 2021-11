Матч между "Бернли" и "Тоттенхэмом" отложен из-за снегопада

Воскресный матч Премьер-Лиги между "Бернли" и "Тоттенхэмом" был отложен из-за сильного снегопада.

Работники стадиона "Терф Мур" до последнего пытались расчистить футбольное поле от осадков, однако примерно за 45 минут до стартового свиста инспекция во главе с рефери Питером Бэнксом приняла решение отложить матч, сообщает Evening Standard.



"В данный момент я не представляю, что мы сыграем. Снегопад до сих пор не утих. Так быстро поле не очистить", — сообщил прессе на предматчевом интервью главный тренер "бордовых" Шон Дайч, героически вышедший наружу в одной рубашке.



Добавим, теперь Премьер-Лига должна определить новую дату проведения этого матча.





Premier League game between Burnley and Tottenham postponed due to heavy snow at Turf Moor pic.twitter.com/52uxgZwCuJ