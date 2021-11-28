Гвардиола считает, что "Вест Хэм" может финишировать в топ-4

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что "Вест Хэм" способен финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

С 2016 года ни одна команда, не входящая в "большую шестерку", не финишировала в первой четверке Премьер-Лиги, однако "Вест Хэм" настолько уверенно проводит этот сезон, что Гвардиола видит в "молотобойцах" реального конкурента.

"У них есть шансы, учитывая то, как они выступают сейчас. Это тяжело, потому что Премьер-Лига так хороша, и все четыре команды отсюда вышли в плей-офф Лиги Чемпионов".

"Но факт в том, что "Вест Хэм" тоже очень хорош. Это не то, что только может произойти. Это реальность".

"Они выступали невероятным образом — не только в этом сезоне, но и в прошлом. Это не секрет".

"Пока "Манчестер Сити" есть в Лиге Чемпионов, мне все равно, кто туда попал еще. Каждый, кто финиширует в топ-4, заслуживает этого".

"В Кубке Англии, Кубке Лиги, Лиге Чемпионов ты можешь вылететь, если у тебя будет плохой день, но в Премьер-Лиге ты получаешь то, что заслуживаешь", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Вест Хэм, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 28.11.2021 16:56 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. felix-the-cat 28.11.2021 16:56 # felix-the-cat
    Вместо Сити
    Все верно ухахахахахаххахахахахахахаха

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