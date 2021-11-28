Гвардиола считает, что "Вест Хэм" может финишировать в топ-4

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что "Вест Хэм" способен финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

С 2016 года ни одна команда, не входящая в "большую шестерку", не финишировала в первой четверке Премьер-Лиги, однако "Вест Хэм" настолько уверенно проводит этот сезон, что Гвардиола видит в "молотобойцах" реального конкурента.



"У них есть шансы, учитывая то, как они выступают сейчас. Это тяжело, потому что Премьер-Лига так хороша, и все четыре команды отсюда вышли в плей-офф Лиги Чемпионов".



"Но факт в том, что "Вест Хэм" тоже очень хорош. Это не то, что только может произойти. Это реальность".



"Они выступали невероятным образом — не только в этом сезоне, но и в прошлом. Это не секрет".



"Пока "Манчестер Сити" есть в Лиге Чемпионов, мне все равно, кто туда попал еще. Каждый, кто финиширует в топ-4, заслуживает этого".



"В Кубке Англии, Кубке Лиги, Лиге Чемпионов ты можешь вылететь, если у тебя будет плохой день, но в Премьер-Лиге ты получаешь то, что заслуживаешь", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.