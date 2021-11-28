"Ливерпуль" надеется отложить поездку Салаха и Мане на Кубок Африки

"Ливерпуль" ведет переговоры о том, чтобы нападающие Мохамед Салах и Садио Мане отложили свою поездку на Кубок Африки ради матча против "Челси" 2 января.

Посреди этого сезона сразу несколько звезд Премьер-Лиги, включая египтянина Салаха и сенегальца Мане, должны будут уехать на первенство своего континента.



В соответствии с правилами ФИФА Мохамеду и Салаху надлежит отправиться в расположение своих сборных после матча Премьер-Лиги против "Лидса" на Boxing Day (26 декабря).



Однако 2 января "Ливерпуль" ожидает выезд к "Челси", который в данный момент лидирует в Премьер-Лиге, и Клопп очень бы хотел отправиться на "Стэмфорд Бридж" с двумя своими бомбардирами, находящимися в отличной форме.



"Я пока не знаю, будут ли они доступны, еще слишком рано. Мы все еще обсуждаем это. Да, я надеюсь, мы найдем решение", — цитирует Клоппа Daily Star.