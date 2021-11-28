"Ливерпуль" надеется отложить поездку Салаха и Мане на Кубок Африки
"Ливерпуль" ведет переговоры о том, чтобы нападающие Мохамед Салах и Садио Мане отложили свою поездку на Кубок Африки ради матча против "Челси" 2 января.
Посреди этого сезона сразу несколько звезд Премьер-Лиги, включая египтянина Салаха и сенегальца Мане, должны будут уехать на первенство своего континента.
В соответствии с правилами ФИФА Мохамеду и Салаху надлежит отправиться в расположение своих сборных после матча Премьер-Лиги против "Лидса" на Boxing Day (26 декабря).
Однако 2 января "Ливерпуль" ожидает выезд к "Челси", который в данный момент лидирует в Премьер-Лиге, и Клопп очень бы хотел отправиться на "Стэмфорд Бридж" с двумя своими бомбардирами, находящимися в отличной форме.
"Я пока не знаю, будут ли они доступны, еще слишком рано. Мы все еще обсуждаем это. Да, я надеюсь, мы найдем решение", — цитирует Клоппа Daily Star.
28.11.2021 15:00
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Последние комментарии:
Там появилась возможность вообще забить на кубок африки
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Какая же скузня тупая и самонадеянная! Скорее Кубок Африки отложит в рот ливерпулю, чем кто-то будет принимать во внимание мольбу этих портовых проституток.
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Конечно
Пенсам в рот дадут и поедут на кубок Африки уххехехехехех
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ну если их оставят, значит и Менди оставят, а с ним колбаса сосать будет против ИМПЕРАТОРОВ
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кубок африки отменят в течении месяца, в мире новая истерия началась
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засцанная колбаса
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Не поможет.
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