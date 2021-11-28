"Ливерпуль" надеется отложить поездку Салаха и Мане на Кубок Африки

Мохамед Салах и Садио Мане "Ливерпуль" ведет переговоры о том, чтобы нападающие Мохамед Салах и Садио Мане отложили свою поездку на Кубок Африки ради матча против "Челси" 2 января.

Посреди этого сезона сразу несколько звезд Премьер-Лиги, включая египтянина Салаха и сенегальца Мане, должны будут уехать на первенство своего континента.

В соответствии с правилами ФИФА Мохамеду и Салаху надлежит отправиться в расположение своих сборных после матча Премьер-Лиги против "Лидса" на Boxing Day (26 декабря).

Однако 2 января "Ливерпуль" ожидает выезд к "Челси", который в данный момент лидирует в Премьер-Лиге, и Клопп очень бы хотел отправиться на "Стэмфорд Бридж" с двумя своими бомбардирами, находящимися в отличной форме.

"Я пока не знаю, будут ли они доступны, еще слишком рано. Мы все еще обсуждаем это. Да, я надеюсь, мы найдем решение", — цитирует Клоппа Daily Star.


Метки Кубок Африки, Ливерпуль, Мане, Салах

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 597

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Последние комментарии:




  1. tursa 28.11.2021 15:26 # tursa
    Там появилась возможность вообще забить на кубок африки

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  2. true-manc 28.11.2021 15:14 # true-manc
    Какая же скузня тупая и самонадеянная! Скорее Кубок Африки отложит в рот ливерпулю, чем кто-то будет принимать во внимание мольбу этих портовых проституток.

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  3. felix-the-cat 28.11.2021 15:14 # felix-the-cat
    Конечно

    Пенсам в рот дадут и поедут на кубок Африки уххехехехехех

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  4. murderface616 28.11.2021 15:12 # murderface616
    ну если их оставят, значит и Менди оставят, а с ним колбаса сосать будет против ИМПЕРАТОРОВ

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  5. yxaxaxaxaxa 28.11.2021 15:08 # yxaxaxaxaxa
    кубок африки отменят в течении месяца, в мире новая истерия началась

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  6. jabajaba 28.11.2021 15:04 # jabajaba
    засцанная колбаса

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  7. xoce-moyp 28.11.2021 15:03 # xoce-moyp
    Не поможет.

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