Тухель рассчитывает на Лукаку

Наставник "Челси" Томас Тухель выразил поддержку нападающему Ромелу Лукаку, который возвращается в строй после травмы.

"Челси" словно не заметил потерю своего самого дорогого игрока в лице Лукаку, который в прошлом месяце получил травму лодыжки.



Кому-то даже кажется, что без Ромелу "синие" играют лучше, однако Тухель по-прежнему отводит важную роль 28-летнему бельгийцу.



"Он профессионал топ-уровня. Он нападающий самого, самого высокого уровня. Он будет суперуспешен, и сейчас важный момент для него. Нам не хватает всех своих травмированных игроков, и Ромелу нам очень нужен".



"Мы выступали так ярко прежде с Ромелу в составе. Он уже забил ряд определяющих голов за нас. К счастью, мы в том положении, когда молодые игроки готовы подменить его и показать свои качества".



"Мы сильно начали сезон с Ромелу составе. Даже будучи травмированным, он оказывает влияние на раздевалку. Он всегда позитивно настроен, целеустремлен и подстегивает каждого".



"Мы в состоянии находить решения своим проблемам. Команда выступает так хорошо, а Ромелу старается изо всех сил вернуться в строй. Он является частью команды", — цитирует Тухеля Evening Standard.