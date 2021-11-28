Мерсон скептически настроен насчет Рангника

Ральф Рангник Эксперт Sky Sports Пол Мерсон скептически высказался насчет решения "Манчестер Юнайтед" предложить работу временного тренера Ральфу Рангнику.

"Юнайтед" решился на смену рулевого после поражения 4:1 от "Уотфорда" в прошлый уикенд. В самое ближайшее время "красные дьяволы" должны подтвердить назначение Рангника, однако Мерсон уверен, что 63-летнему немцу будет непросто на "Олд Траффорд".

"Почему им потребовался временный тренер? Потому что в данный момент, как мне кажется, они не знают, что делать".

"Оле и сегодня был бы в клубе, если бы не два пропущенных на последней минуте гола от "Уотфорда". Не думаю, что у них был какой-либо план. Они и в самых страшных снах не могли представить то, что случилось против "Уотфорда". Думаю, он был бы на своем месте в воскресенье, если бы тот матч закончился 2:1. Думаю, они собирались держать его как можно дольше".

"Теперь они приглашают другого... Люди говорят, что он великолепен, но он никогда не тренировал в Англии, никогда не тренировал какую-либо команду топ-уровня. Почему же? Почему же никто другой не взял его?"

"Я слышал хорошие вещи насчет него. Люди говорят, что он будет прессинговать, что он трудяга и что он превращал скромные команды в грозную силу. Однако работа в "Юнайтед" отличается от того, чтобы взять "Шальке" или "Хоффенхайм" и достичь определенного уровня".

"Когда тебя зовут в один из крупнейших клубов мира, где уже есть суперзвезды, и тебе нужно заставить их играть... Это не "Шальке" или "Хоффенхайм", где игроки будут тебя слушать и хотеть достичь более высокого уровня".

"Думаю, это будет сложно. Это будет гораздо тяжелее, чем люди думают".

"Люди думают, что он придет и все наладит. Что "Юнайтед" повезло. Я не уверен насчет этого", — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Мерсон, Рангник, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 28.11.2021 13:24 # mancunia-planet
    Ниже падать некуда, увольнение Олега и изменения это уже неплохо.

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  2. jirrort 28.11.2021 13:22 # jirrort
    Да кто такой плять этот ваш рангник???

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