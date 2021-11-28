Мерсон скептически настроен насчет Рангника

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон скептически высказался насчет решения "Манчестер Юнайтед" предложить работу временного тренера Ральфу Рангнику.

"Юнайтед" решился на смену рулевого после поражения 4:1 от "Уотфорда" в прошлый уикенд. В самое ближайшее время "красные дьяволы" должны подтвердить назначение Рангника, однако Мерсон уверен, что 63-летнему немцу будет непросто на "Олд Траффорд".



"Почему им потребовался временный тренер? Потому что в данный момент, как мне кажется, они не знают, что делать".



"Оле и сегодня был бы в клубе, если бы не два пропущенных на последней минуте гола от "Уотфорда". Не думаю, что у них был какой-либо план. Они и в самых страшных снах не могли представить то, что случилось против "Уотфорда". Думаю, он был бы на своем месте в воскресенье, если бы тот матч закончился 2:1. Думаю, они собирались держать его как можно дольше".



"Теперь они приглашают другого... Люди говорят, что он великолепен, но он никогда не тренировал в Англии, никогда не тренировал какую-либо команду топ-уровня. Почему же? Почему же никто другой не взял его?"



"Я слышал хорошие вещи насчет него. Люди говорят, что он будет прессинговать, что он трудяга и что он превращал скромные команды в грозную силу. Однако работа в "Юнайтед" отличается от того, чтобы взять "Шальке" или "Хоффенхайм" и достичь определенного уровня".



"Когда тебя зовут в один из крупнейших клубов мира, где уже есть суперзвезды, и тебе нужно заставить их играть... Это не "Шальке" или "Хоффенхайм", где игроки будут тебя слушать и хотеть достичь более высокого уровня".



"Думаю, это будет сложно. Это будет гораздо тяжелее, чем люди думают".



"Люди думают, что он придет и все наладит. Что "Юнайтед" повезло. Я не уверен насчет этого", — сообщил Мерсон в эфире.