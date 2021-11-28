Клопп назвал ключ к форме "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил великолепную форму своей команды в новом сезоне стабильностью.

Накануне "Ливерпуль" без напряжения разгромил "Саутгемптон" со счетом 4:0, поднявшись на второе место в Премьер-Лиге.



В 13 матчах этого сезона Премьер-Лиги "красные" забили 39 голов — больше всех в дивизионе. Клопп объясняет это тем, что травмы оставили его команду в покое, а нападающие Мохамед Салах и Садио Мане смогли полноценно подготовиться к старту кампании.



"Непросто говорить о матчах, когда ты проигрываешь их, как мы в прошлом сезоне. Я знал, чего нам тогда не хватало: нам не хватало стабильности, потому что на время мы остались без центральных защитников и были вынуждены искать решения".



"Поначалу мы были шокированы этим, потому что мы не могли играть в привычный футбол. Внезапно ты потерял свой ритм, и именно это случилось с нами в прошлом сезоне".



"В этом году у нас был полноценный предсезонный период, и это невероятно помогло нам — особенно впереди. У Садио и Мо веками не было такого продолжительного предсезонного периода. Мы смогли поработать над кучей вещей и снова обрели стабильность", — цитирует Клоппа The Guardian.