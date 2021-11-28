В МЮ уверены, что с Рангником их шансы заполучить Холанда возрастут

Эрлинг Холанд В "Манчестер Юнайтед" уверены, что назначением Ральфа Рангника только увеличат свои шанс заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Многие болельщики "Юнайтед" восприняли увольнение Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера как удар по шансам своего клуба заполучить норвежского бомбардира "Боруссии".

Не секрет, что Холанд — не просто соотечественник Сульшера, но и его бывший подопечный по "Мольде", и их связывают очень близкие отношения.

Однако заступающий на должность временного тренера "красных дьяволов" Рангник — тоже очень важная фигура для Эрлинга и его семьи, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале.

В январе 2019 именно Рангник убедил Холанда присоединиться к "Ред Булл" из "Мольде" по сделке стоимостью 7.2 мл. фунтов. В то время Ральф работал спортивным директором как клуба из Зальцбурга, так и родственного "РБ Лейпциг".

На "Олд Траффорд" надеются, что теперь Рангник, который после окончания этого сезона перейдет на роль консультанта клуба, поможет им заманить Холанда.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Рангник, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. nehta 28.11.2021 12:06 # nehta
    Там, что тупые сидят (в руководстве МЮ)? Хотя сидят, это факт. Батя Хохланда пилил за Сити, был вечно жопанюхом МЮ, поэтому сформированный за многие годы комплекс неудачника не позволит ему отдать сынулю в стан команды, которой всю жизнь завидовал.

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  2. liverpool888 28.11.2021 11:26 # liverpool888
    Куда? На голову Роналду и пока ещё Кавани?

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