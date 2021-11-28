В МЮ уверены, что с Рангником их шансы заполучить Холанда возрастут

В "Манчестер Юнайтед" уверены, что назначением Ральфа Рангника только увеличат свои шанс заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Многие болельщики "Юнайтед" восприняли увольнение Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера как удар по шансам своего клуба заполучить норвежского бомбардира "Боруссии".



Не секрет, что Холанд — не просто соотечественник Сульшера, но и его бывший подопечный по "Мольде", и их связывают очень близкие отношения.



Однако заступающий на должность временного тренера "красных дьяволов" Рангник — тоже очень важная фигура для Эрлинга и его семьи, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале.



В январе 2019 именно Рангник убедил Холанда присоединиться к "Ред Булл" из "Мольде" по сделке стоимостью 7.2 мл. фунтов. В то время Ральф работал спортивным директором как клуба из Зальцбурга, так и родственного "РБ Лейпциг".



На "Олд Траффорд" надеются, что теперь Рангник, который после окончания этого сезона перейдет на роль консультанта клуба, поможет им заманить Холанда.